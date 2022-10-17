DDoS-атаки ежедневно фиксирует челябинский штаб кибербезопасности

Более 800 DDoS-атак на официальные ресурсы Челябинской области было совершено с марта 2022 года. Речь идет об атаках максимальной мощностью 5 Гигабит в секунду общей продолжительностью более 600 часов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства цифровых технологий Ольга Новацкая. Нападения были совершены на сайты органов власти, государственных университетов и СМИ. Для усиления защиты были подключены дополнительные сервисы операторов связи и межсетевые технологии.

Наиболее масштабная кибератака наблюдалась в июле на сайты более 70 региональных изданий в 14 городах России, в том числе в Челябинске.

В последние недели августа по организациям Челябинской области из-за волны спама с вредоносными ссылками было взломано около 50 почтовых ящиков. Подавляющие большинство из них были размещены на почтовом сервисе mail.ru. Ощутимые последствия тогда получил историко-культурный заповедник «Аркаим», у которого были взломаны почта и сайт.

По частным предприятиям и компаниям обобщающих данных пока нет, но примеров тоже немало. Как рассказал технический директор «ИТ Энигма» Александр Метальников, одной из организаций бдительность сотрудников помогла избежать миллионного ущерба.

«Предприятие, занимающаяся оптовой торговлей, получило письмо, что с корпоративного почтового ящика производится рассылка спама и надо подтвердить учётные данные, - делится реальной историей эксперт. - Перейдя по ссылке, сотрудник ввёл и логин и пароль. Оказалось, что все данные попали к злоумышленникам, которые после долгих наблюдений за деловой перепиской решили сфабриковать доверенность на получение груза. Им это почти удалось, спасла наблюдательность персонала, обратившего внимание, что в почте появилось и тут же пропало письмо к поставщику».

По данным оперативного штаба кибербезопасности Челябинской области, DDoS-атак малой мощности и вредоносные рассылки продолжаются в ежедневном режиме.