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Дефицит противовирусных лекарств и антибиотиков в челябинских аптеках ликвидируют на этой неделе

Общество
Сегодня, 18:34
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Автор: 
Любовь Юрина

В аптеках Челябинской области на текущей неделе планируется полностью ликвидировать дефицит лекарственных препаратов для лечения вирусных инфекций и пневмоний. Этому будет способствовать решение федерального минпромторга по системе маркировки лекарств.

Об этом сообщила первый заместитель губернатор Ирина Гехт на брифинге 26 октября.

На областном аптечном складе все неоьходимые препараты есть в наличии. «Со среды прошлой недели система маркировки практически не работала, и мы не могли отгружать эти препараты в аптеки», - напомнила Ирина Альфредовна. Минпромторг заявил о снятии требований по маркировке, чтобы она носила уведомительный характер.

В субботу, 24 октября, минпромторг принял решение о переводе системы маркировки лекарственных препаратов (с учетом возросшего спроса на ряд медикаментов противовирусного действия и антибиотиков).

«…принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет «отпускать» товар сразу, не дожидаясь «ответа» системы маркировки», - отметил глава минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам Ирины Гехт, решение на федеральном уровне было принято своевременно. «Надеемся, что это существенно облегчит ситуацию и препараты сейчас будут достаточно быстро доставляться в аптеки. На областном аптечном складе они есть, есть и в коммерческих аптеках», - подчеркнула Ирина Гехт. Сейчас вопросы поставки решаются достаточно оперативно, добавила Ирина Альфредовна.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Ирина Гехт
лекарственное обеспечение
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