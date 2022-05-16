16.05.2022
Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке
16.05.2022
Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни
16.05.2022
На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
16.05.2022
Как Север-Алай дерево атаковал
16.05.2022
Минпросвещения рекомендует провести очно «Последние звонки» и Выпускные вечера в школах
16.05.2022
В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила
Делись и распределяй: челябинцы могут делиться связью билайн с близкими и настраивать расходование пакетов интернета, минут и SMS
26.11.2021
Операторы обеспокоены возможной блокировкой с первого декабря миллионов сим-карт
26.11.2021
Операторы обеспокоены возможной блокировкой с первого декабря миллионов сим-карт
27.08.2020
Платят за неиспользованное: сотовые операторы отказываются от безлимита
15.07.2020
Билайн на Южном Урале обеспечил жителей большинства населенных пунктов 4G-скоростями
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022