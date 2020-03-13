Делом о непригодном жилье для сироты из Еманжелинского района занялся СКР

Делом сироты из Еманжелинского района (Челябинская область) Дмитрия Лебедева, которому местные власти в 2014-м году предоставили непригодную для жизни квартиру в поселке Красногорском, заинтересовался СКР.

О непростой ситуации, в которую попал молодой человек, следственные органы узнали из средств массовой информации и начали доследственную проверку.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления. Проведение проверки взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Известию о начатой проверке Дмитрий очень рад. Он надеется, что благодаря следственным органам справедливость наконец-то восторжествует и чиновники, «подарившие» ему сомнительную радость в виде развалюхи с грибком, просевшим полом, обваливающимися стенами и плесенью, будут наказаны.

Увы, но именно такое жилье - с многочисленными дефектами и нарушениями санитарных норм, что нарушает законодательство РФ, - районные власти выделили Дмитрию Лебедеву в поселке Красногорский (в двухэтажке по улице Рабочей в 2014-м году. Свое право на получение жилья Дмитрию пришлось отстаивать в судах (их было восемь!).

Когда молодой человек увидел жилье, в котором ему предстояло поселиться, он хоть и ужаснулся, но не отказался: через три дня ему надо было уходить в армию - парень боялся, что вообще без ничего останется.

Отслужив, Дмитрий стал добиваться от чиновников устранения нарушений закона, который гласит: жилье детям-сиротам в Российской Федерации (Челябинская область - не исключение) обязаны выдавать благоустроенное, с соблюдением санитарных норм. В случае с Дмитрием все оказалось не по закону. Его многочисленные попытки изменить ситуацию были напрасными.

Из года в год (множество раз) парень обращался за помощью к главе Еманжелинского муниципального района Евгению Светлову, приходил к нему на личные приемы. Более двадцати раз - к управляющему делами граждан районной администрации, к первому заместителю главы района… В какие только инстанции он ни писал обращения, но ничего так и не добился.