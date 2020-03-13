ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Делом о непригодном жилье для сироты из Еманжелинского района занялся СКР

Общество
Сегодня, 10:39
Автор: 
Евгения Александрова

Делом сироты из Еманжелинского района (Челябинская область) Дмитрия Лебедева, которому местные власти в 2014-м году предоставили непригодную для жизни квартиру в поселке Красногорском, заинтересовался СКР.

О непростой ситуации, в которую попал молодой человек, следственные органы узнали из средств массовой информации и начали доследственную проверку.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления. Проведение проверки взято на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Известию о начатой проверке Дмитрий очень рад. Он надеется, что благодаря следственным органам справедливость наконец-то восторжествует и чиновники, «подарившие» ему сомнительную радость в виде развалюхи с грибком, просевшим полом, обваливающимися стенами и плесенью, будут наказаны.

Увы, но именно такое жилье - с многочисленными дефектами и нарушениями санитарных норм, что нарушает законодательство РФ, - районные власти выделили Дмитрию Лебедеву в поселке Красногорский (в двухэтажке по улице Рабочей в 2014-м году. Свое право на получение жилья Дмитрию пришлось отстаивать в судах (их было восемь!).

Когда молодой человек увидел жилье, в котором ему предстояло поселиться, он хоть и ужаснулся, но не отказался: через три дня ему надо было уходить в армию - парень боялся, что вообще без ничего останется.

Отслужив, Дмитрий стал добиваться от чиновников устранения нарушений закона, который гласит: жилье детям-сиротам в Российской Федерации (Челябинская область - не исключение) обязаны выдавать благоустроенное, с соблюдением санитарных норм. В случае с Дмитрием все оказалось не по закону. Его многочисленные попытки изменить ситуацию были напрасными.

Из года в год (множество раз) парень обращался за помощью к главе Еманжелинского муниципального района Евгению Светлову, приходил к нему на личные приемы. Более двадцати раз - к управляющему делами граждан районной администрации, к первому заместителю главы района… В какие только инстанции он ни писал обращения, но ничего так и не добился.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Федерация
10.03.20 11:17
Для российских сирот предложили новые льготы
Общество
18.02.20 15:27
Сирота против чиновников Еманжелинского района: семь лет борьбы
Происшествия
30.01.20 14:20
Из-за сирот чиновники Брединского района стали фигурантами уголовного дела
Федерация
09.01.20 12:54
Сироты смогут расплачиваться за жилье сертификатами
Вчера, 16:24
Весной Челябинскую область может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ
Вчера, 15:46
Школу Миасса, где учится сын разыскиваемой из-за коронавируса женщины, пока не закрыли на карантин
Вчера, 13:47
В Челябинской области нет дефицита тест-систем на коронавирус, но по своему желанию анализ не сдать
Вчера, 13:10
Южноуральские газовики готовы к паводку
Вчера, 13:02
Тринадцать южноуральцев борются за звание лучших рестораторов и отельеров России
Вчера, 12:03
Челябинская область подготовилась к встрече коронавируса
Вчера, 11:44
Южноуральцам, прилетевшим из стран с коронавирусом, обязаны выдать больничный
Вчера, 10:28
В Челябинске отменили «Крымскую весну»
Вчера, 10:04
Каждый десятый челябинец снимает стресс алкоголем
Вчера, 10:01
Жительница Миасса, контактировавшая с заболевшим коронавирусом, продолжает скрываться
Общество
Вчера, 16:46
Письмо президенту
Сын полка из Копейска ждет представления к званию Героя Советского Союза со времен Великой Отечественной
Общество
Вчера, 15:46
Учиться нельзя закрыть на карантин
Школу Миасса, где учится сын разыскиваемой из-за коронавируса женщины, пока не закрыли на карантин
Новости
Сегодня, 11:12
Федерация
В России пересчитали поддержку молодым ученым
Сегодня, 11:06
Происшествия
Жителя Магнитогорска будут судить за убийство бывшей тещи и ее подруги
Сегодня, 10:26
Федерация
Российскую границу закрыли для итальянцев
Сегодня, 10:11
Федерация
В Челябинской области отработали эвакуацию космонавтов
Вчера, 20:54
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 20:54
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Вчера, 17:07
Общество
В колонии Челябинска выбрали самую красивую заключенную
Вчера, 13:10
Общество
Южноуральские газовики готовы к паводку
Вчера, 10:04
Общество
Каждый десятый челябинец снимает стресс алкоголем
11.03.20 17:10
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 марта
Теги
дети-сироты
Еманжелинск
СКР
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика