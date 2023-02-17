Депутата ЗСО Челябинской области отправили в колонию за взятку

Сегодня, 17 февраля, Центральным районным судом Челябинска вынесены приговоры в отношении депутата Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» – директора ООО «Дорстройтех-лизинг» Армана Аракеляна, осужденного за дачу взятки. Он приговорен в девяти годам лишения свободы.

Арман Аракелян передал должностным лицам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге в качестве взятки два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

«Кроме того, в 2019 году по окончанию выполнения ООО «Дорстройтех-лизинг» дорожно-строительных работ по государственным контрактам за общее покровительство и попустительство по службе в интересах возглавляемой подрядной организации депутат Законодательного Собрания Челябинской области передал должностным лицам Упрдор «Южный Урал» взятку в виде денежных средств в сумме 500 тысяч рублей», - добавили в УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил депутата к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в шесть с половиной миллионов рублей.

Также сегодня в рамках данного уголовного дела вынесены приговоры в отношении двух руководителей отделов ФКУ Упрдор «Южный Урал», обвиняемых по статье «Получение взятки» и двух должностных лиц филиала ФГБУ «Росдортехнология» (Екатеринбург). Кроме того, все должностные лица признаны в превышении должностных полномочий.

Должностные лица ФГБУ «Росдортехнология» приговорены к семи годам и трем месяцам лишениям и семи годам и шести месяцам, ФКУ Упрдор «Южный Урал» к восьми годам лишения свободы условно.