Еще один эпизод в деле «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна

ООО «Дорстройгрупп» (руководитель - депутат Законодательного собрания Челябинской области Арман Аракелян) привлечено к административной ответственности по части первой статьи 19.28 КоАП РФ – «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. Взятка была передана дорожникам.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, установлено, что директор ООО «Дорстройгрупп» передал должностным лицам федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства» взятку в размере 500 тысяч рублей за приемку и оплату фактически не выполненных работ по госконтрактам.

По данному факту прокуратура области возбудила в отношении организации дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица». По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

Это уже второй эпизод в уголовном деле, в котором фигурирует депутат ЗСО Арман Аракелян. Ранее установлено, что Арман Аракелян передал должностным лицам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге в качестве взятки два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Уголовное дело в отношении взяткодателя и получателей взятки в настоящее время рассматривается судом.

Напомним, в отношении Армана Аракеляна и его подельников уголовные дела возбуждены по двум статьям: «Получение взятки» и «Дача взятки группой лиц в крупном размере».

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.