Депутаты Челябинска через неделю решат судьбу проекта по демонтажу незаконно размещенных ларьков

В Челябинске в ближайшее время может начать действовать новый порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговых объектов.

Сегодня, 24-го марта, проект документа обсуждался на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджету, экономике и муниципальному имуществу.

По словам председатель гордумы Челябинска Андрея Шмидта, это один из основополагающих документов, который поможет не только вести борьбу с незаконными объектами, но и улучшит облик областного центра.

«В течение года мы достаточно подробно обсуждали тему демонтажа, высказывалось огромное количество различных предложений и замечаний для того, чтобы усовершенствовать эту деятельность в городе. И наша общая основная цель - это формирование красивого позитивного облика Челябинска и установление четких всем понятных правил по работе нестационарных объектов», - подчеркнул Андрей Шмидт.

В пресс-службе городской мэрии напомнили, что в конце декабря прошлого года в администрацию Челябинска было внесено представление прокурора города о необходимости корректировки в части действующего тогда нормативного акта, регламентирующего демонтаж НТО. Аналогичное требование было получено и от УФАС региона.

В довольно сжатые сроки, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в Челябинске, был разработан новый порядок, регулирующий демонтаж незаконных нестационарных объектов. В нем были предусмотрены все спорные моменты, которые возникали в прошлые периоды. Также был изучен опыт других городов.

Как ранее заявляла глава Челябинска Наталья Котова, подход к вопросам демонтажа незаконных объектов и новому порядку, регулирующему эту деятельность, должен быть комплексным.

«Муниципалитет имеет право убирать незаконные объекты только с муниципальной земли либо там, где право на нее не разграничено. Поэтому мы считаем необходимым организовать работу с НТО, размещенными на частной или государственной земле, а также на территориях многоквартирных домов, с привлечением правоохранительных и надзорных ведомств. Кроме того, впервые проект порядка содержит расширенный перечень нестационарных объектов, подлежащих демонтажу, в том числе в него включены отдельные виды малых архитектурных форм, которые имеют отношение к незаконным объектам», - отметила Наталья Котова.

Так, документом регламентируется деятельность не только муниципалитета и его структурных подразделений, но и юридических и физических лиц по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем незаконно размещенных нестационарных объектов, расположенных на территории столицы Южного Урала вне зависимости от принадлежности земельного участка.

Полномочия по выявлению незаконных объектов по-прежнему возлагаются на управление развития и благоустройства городской среды. На каждый выявленный объект будет составляться акт, а информация - размещаться на сайте администрации города в еженедельном режиме по пятницам.

Впервые принято решение разграничить эту информацию на два перечня. Первый включает в себя актуальный список выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов. Второй - информационный перечень объектов на земельных участках, находящихся в государственной, частной собственности, а также на участках, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, право на демонтаж на которые у муниципалитета отсутствует.

Акты о выявлении незаконных НТО будут направляться в УМВД по городу Челябинску, УФНС по Челябинской области, региональное управление Росреестра для принятия соответствующих мер.

Кроме того, право на демонтаж появится у администраций внутригородских районов, депутатов, иных лиц на основании решения городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям.

Новый порядок, в первую очередь, направлен на сокращение сроков демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов, увеличение количества демонтированных объектов за счет вариативности мероприятий, недопущение повторного незаконного размещения нестационарного объекта его правообладателем.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что на сегодняшний день в городе приостановлены работы по демонтажу незаконных нестационарных объектов. Данная деятельность будет возобновлена только после принятия нового порядка. Планируется, что это будет сделано на ближайшем заседании челябинской городской Думы, которое пройдет 30-го марта текущего года.