Назначены представители губернатора в комиссию по отбору кандидатов на пост главы Нагайбакского района

Назначены представители от губернатора Челябинской области в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Нагайбакского района.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Виктор Мамин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав комиссии вошли вице-губернаторы Сергей Сушков, депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Мотовилов и начальник управления по внутренней политике правительства области Евгений Горяев.

Собрание депутатов Нагайбакского района выбрало свою тройку членов конкурсной комиссии. Это председатель представительного органа Владимир Бурмистров, его заместитель Валерий Голюк и депутат Евгений Стародубцев.

Напомним, 15 марта 2023 года глава района Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий и уведомил о своем решении губернатора. В пятницу, 24 марта, районные депутаты приняли отставку главы и назначили Якова Кригера временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета.

Приём документов от кандидатов проходил с 10 до 23 апреля 2023 года. Затем документы проверяли на достоверность сведений.

Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 31 мая 2023 года, на котором примут решение, каких кандидатов допустить к конкурсу.

Седьмого июня 2023 года будет проведён конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Затем 14 июня 2023 года на заседании районного Собрания депутаты выберут нового главу Нагайбакского района из предложенных комиссией кандидатур.