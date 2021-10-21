В Челябинской области повысят доступность соцвыплаты на приобретение жилья для многодетных

В Челябинской области может в два раза увеличиться срок действия решения о предоставлении многодетной семье единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения, которая предоставляется взамен бесплатного получения в собственность земельного участка.

С предложением рассмотреть возможность увеличения срока с шести месяцев до одного года выступил председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш на заседании комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутаты заслушали отчет о ходе реализации регионального закона «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением индивидуального жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области».

Как отметил первый заместитель председателя комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Мотовилов, закон вступил в силу в 2011 году. В этом году исполняется 10 лет с момента начала его реализации.

В 2018 году депутаты регионального парламента ввели альтернативную меру соцподдержки. «В закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям были внесены изменения. Теперь эти семьи взамен предоставления земельного участка могут получить целевую социальную выплату на улучшение жилищных условий. Эта мера позволила значительно сократить очередь граждан, состоящих на учете на бесплатное предоставление земельных участков», - пояснил Александр Мотовилов.

По состоянию на первое октября 2021 года обеспеченность граждан бесплатными земельными участками на территории региона составляет 47 процентов.

В настоящий момент на учете состоит 3004 гражданина. В текущем году сформировано 1131 земельных участков, из них 221 уже предоставлены семьям. Еще 515 многодетных семей обратились за социальной выплатой.

По словам заместителя министра социальных отношений Татьяны Зисман, с первого января 2021 года ее размер составляет 252 тысячи рублей.

«За весь период правом на получение социальной выплаты воспользовались 1137 многодетных семей. В 2021 году на предоставление социальной выплаты в бюджете Челябинской области запланировано 103 миллиона рублей, что позволит воспользоваться социальной выплатой 412 многодетным семьям», - отметила Татьяна Зисман и добавила, что с начала текущего года 314 семей уже получили социальную выплату.

Наибольшее число семей, которые обратились за соцвыплатой, проживают в Челябинске, Миассе, Златоусте, Копейске, а также в Аргаяшском районе.

Право на выплату взамен земельного участка предоставляется многодетной семье однократно. Выплата носит целевой характер и предоставляется для оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в долевом строительстве, оплаты первоначального взноса для получения ипотечного кредита или погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ипотечному жилищному кредиту.

Кроме этого, с января 2022 года предусмотрена ежегодная индексация социальной выплаты в соответствии с коэффициентом, установленным законом Челябинской области об областном бюджете.

Владимир Мякуш отметил, что предоставление социальной выплаты взамен бесплатного земельного участка, безусловно, является эффективной мерой для улучшения жилищных условий многодетных семей, однако проблемы, возникающие с формированием земельных участков остаются и их необходимо проанализировать и устранить.