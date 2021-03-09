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Депутаты пообещали помогать исполнителям контракта на отлов и содержание челябинских бездомышей

Депутаты челябинской думы Александр Галкин и Андрей Зеленин совместно с руководителями городского управления экологии и природопользования проверили исполнение контракта по организации мероприятий по отлову и содержанию беспризорных животных.

Как сообщает пресс-служба гордумы, с января 2021-го года исполнителем работ с животными без владельцев на территории города Челябинска является ООО «РемКом», которое производит отлов животных в областном центре и передает их в приют для животных «Наш Дом», расположенный в поселке Харлуши.

Приют широко известен среди зоозащитников, как и его хозяйка - Полина Кефер, которая провела для чиновников и депутатов экскурсию по территории «Нашего дома» и рассказала об особенностях работы с безнадзорными животными.

По словам Полины – действительно неравнодушного человека, каждый месяц в приюте оказывается помощь примерно ста четвероногим. Согласно контракту, животное содержится в приюте 21 день. В первый день проводится осмотр поступившего животного, после чего его на десять дней отправляют в карантин, затем стерилизуют и вакцинируют. Если на осмотре выясняется, что четвероногому нужна ветеринарная помощь, его направляют в изолятор.

По техническому заданию, исполнители должны осуществлять прием животных; документальное оформление и ведение учета поступивших и выбывших четвероногих; обработку от паразитов, вакцинацию от бешенства и других заболеваний; стерилизацию; лечение (при необходимости), включая обследования, операции, послеоперационных уход; выгуливание животных, уборку вольеров, кормление, размещение в Интернете информации о поступивших кошках и собаках, поиск владельцев.

По условиям контракта в соответствии с требованиями федерального законодательства, здоровое, привитое, не проявляющее признаков агрессии животное через 21 день возвращают в место, где был произведен отлов.

Депутаты остались довольны осмотром.

«Мы видим, что деятельность по работе с безнадзорными животными оказалась в руках небезразличных к ним людей. Со своей стороны готовы оказать поддержку, устроить обсуждение актуальных для приюта вопросов на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике», - отметил Александр Галкин.

Заявку на отлов животных можно подать в ООО «РемКом» по телефону: 8-908-825-12-33 либо по адресу электронной почты: remkom174@gmail.com, либо в управление экологии по адресу: ecology@cheladmin.ru.

Отметим, волонтеры приюта «Наш дом» проводят большую работу среди горожан по гуманному обращению с животными, в том числе уроки доброты в школах. На протяжении уже пяти лет общественники собственными силами организуют фестиваль гуманного отношения к животным с обязательной выставкой беспородных собак и бесплатными консультациями ветеринаров и кинологов (в 2021-м году проведение фестиваля запланировано на 31-е июля, место проведения – парк имени Гагарина).