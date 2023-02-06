Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко

В Челябинске десятилетие со дня падения знаменитого на весь мир метеорита отметят грандиозным праздником у стен Южно-Уральского государственного университета.

Участие в световом флешмобе и розыгрыше путешествий по региону примут челябинские барабанщики The Noize, которые выступали на чемпионате мира по футболу в Катаре. Главным событием МетеоритФЕСТа станет 3D-mapping шоу на фасаде ЮУрГУ – челябинцам покажут красивую музыкальную историю о путешествии космического гостя и его приключениях в столице Южного Урала.

Кроме того, на празднике подведут итоги творческого конкурса «Метеорит – моя история». Уже сейчас на сайте события можно оставить свои воспоминания о памятной дате - фото или эссе. Авторов лучших работ организаторы пригласят на сцену и наградят ценными подарками.

Напомним, 15 февраля 2013 года метеорит размером с шестиэтажный дом на скорости около 19 километров в секунду ворвался в атмосферу и упал в озеро Чебаркуль.

«Метеориты такого размера падают на Землю раз в сто лет. Уникальность события также состоит в том, что впервые падение болида было зафиксировано десятками видеорегистраторов и городских камер, оставив огромное количество документальных свидетельств», - отметила пресс-секретарь Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области, являющегося одним из организаторов фестиваля, Ольга Сукинова.

МетеоритФЕСТ состоится 18 февраля в 18 часов на площади у ЮУрГУ (проспект Ленина, 76). Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Организаторы отмечают, что в этот день в период с 15.00 до 21.00 в Челябинске закроют движение транспорта на участке проспекта Ленина от Энтузиастов до Лесопарковой. Попасть на МетеоритФЕСТ можно будет со стороны проспекта Ленина, улиц Сони Кривой и Лесопарковой.