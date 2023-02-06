06.02.2023
Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
06.02.2023
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
06.02.2023
«Этнография Урала» расскажет жителям Челябинской области всю правду об их малой родине
06.02.2023
Хирурги Челябинска вернули слух пациентке из Сочи
06.02.2023
Полицейские Магнитогорска не пустили на прилавки паленый алкоголь
06.02.2023
В Томино митрополит Алексий освятил купола для строящегося храма
Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
19.01.2023
В Историческом музее отметят юбилей главного экспоната - челябинского метеорита (6+)
14.01.2023
Десятилетний юбилей метеорита Челябинск готовится встретить Южный Урал
18.11.2022
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
06.08.2021
Достопримечательности Южного Урала номинируются на премию «Сокровища России»
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023