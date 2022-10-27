Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске

Дети мобилизованных в Челябинске уже получают в школах бесплатное питание. Сейчас таких 211 человек, и эта цифра меняется ежедневно.

На организацию новой категории льготников потребовались одни сутки, как рассказали в «Уральском комбинате питания» (именно это предприятие кормит детей в большинстве школ города Челябинска). Беспрецедентную оперативность здесь назвали «уникальным опытом».

«Сказалось понимание ситуации у всех участников процесса, все необходимое готовили на опережение, координируя действия в режиме реального времени», - рассказала специалист по взаимодействию с образовательными учреждениями Ольга Селянина.

Для питания детей мобилизованных комбинат специально разработал меню. Оно предусматривает полноценное и разнообразное питание на завтрак и обед, и это позволяет обеспечить сумма, определенная органами власти на питание одного ребенка в день. В документах обозначены 5-11 классы, поскольку начальная школа полностью питается бесплатно, по словам технолога комбината Оксаны Овсянниковой.

Информация по новым льготникам поступает из Комитета по делам образования г. Челябинска в оперативном режиме, никто не отмеряет каких-либо сроков для того, чтобы поставить ребенка на бесплатное питание. Как только пришла информация, он получает положенную льготу в виде двухразового питания.

В Челябинской области ввели бесплатное питание детей мобилизованных после решений Госдумы о мерах поддержки семей резервистов и добровольцев, отправленных в зону СВО.