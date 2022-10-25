25.10.2022
Парк Калининского района сделал первый шаг к масштабному преображению
25.10.2022
ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона
25.10.2022
«Орлан» начнет курсировать между Челябинском и Екатеринбургом в ноябре
25.10.2022
В Челябинской области задержали «закладчиц» с крупной партией наркотиков
25.10.2022
Челябинский «Апостол» говорит огромное спасибо всем землякам за доставленную на передовую помощь
25.10.2022
«Манекен» приглашает на экспериментальные постановки (16+)
Дети из семей мобилизованных в Челябинске смогут бесплатно питаться в школе
23.03.2022
Депутат Корнев предложил создать при думе Челябинска рабочую группу по делам маломобильных горожан
21.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
23.11.2021
Социальный наём жилья в Челябинске подорожает с нового года
27.10.2021
В городской думе Челябинска произошли кадровые изменения
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022