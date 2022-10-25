Дети из семей мобилизованных в Челябинске смогут бесплатно питаться в школе

Дети из семей жителей Челябинска, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут бесплатно питаться в школах. Соответствующее решение принято на заседании Челябинской городской думы 26 октября.

«Бесплатным двухразовым питанием в соответствии с установленным порядком будут обеспечиваться школьники 5-11 классов, один из родителей которых призван на военную службу в связи с частичной мобилизацией», - пояснили в пресс-службе Гордумы.

Для получения льготы необходимо будет представить в образовательную организацию пакет документов: заявление, документ, удостоверяющий личность, копию свидетельства о рождении ребенка. Основанием для получения питания будет являться справка из военного комиссариата, подтверждающая призыв гражданина, уточнили в Гордуме.

Напомним, в начале октября в Челябинской области установлены меры социальной поддержки для семей граждан, призванных на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации. Чуть позднее региональные власти уточнили, что льготы будут распространяться и на семьи добровольцев.

Как пояснили в пресс-службе минобрнауки региона, мчащимся с пятого по 11 класс и студентам государственных колледжей и техникумов из семей, где один из родителей – мобилизованный или доброволец, будет предоставляться бесплатное горячее питание. Школьники с первого по четвертый класс все питаются бесплатно.

Дети мобилизованных и добровольцев имеют первоочередное право на зачисление в детский сад.

Кроме того, предусмотрена компенсация части родительской платы за детский сад. Семьям, где один из родителей добровольно отправился в зону проведения СВО или был мрбилизован, будет компенсировано до 100% родительской платы.

Помимо этого, будут возвращены денежные средства, которые семья добровольца будет тратить на обучение детей, обучающихся в организациях среднего профессионального образования (государственных и частных) на платной основе. Если студент из семьи добровольца обучался платно в техникуме или колледже, то он будет переведен на бюджет.