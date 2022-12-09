ДЕТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: НЮАНСЫ

В народе их называют «настолки», и эти игры любят не только дети, но и взрослые. Ведь они содержат симуляцию реальных жизненных ситуаций, решать которые приходится интеллектуальным образом – именно это и подогревает интерес к такого рода играм. По этой причине настольные игры являются не только развлечением, но и довольно эффективным средством для общего развития душевных и умственных способностей человека, особенно у детей.

Настольные игры – средство для обучения детей

Выбирая настольную игру для ребенка, желательно учитывать следующие характеристики:

соответствие игры возрасту ребенка;

правдивость информации в игре;

безопасность материалов, из которых изготовлена игра;

возбуждение интереса и положительных эмоций у ребенка;

удобная упаковка для хранения.

При наличии соответствий перечисленным критериям игра будет иметь развивающий и обучающий эффекты.

В каком возрасте покупать ребенку настольные игры

В мир настольных игр ребенка можно вводить с двухлетнего возраста, но при этом контроль со стороны родителей должен быть обязательно. В этом возрасте дети обычно проявляют большую физическую активность, и в этом случае яркие пазлы с крупными фрагментами могут увлечь ребенка и заставить работать его мозг, что ему пойдет только на пользу.

Разбирая и вновь собирая то или иное изображение, ребенок неосознанно будет развивать у себя:

логическое мышление;

творческое воображение;

мелкую моторику.

Игры, включающие несколько участников, являющихся противниками, можно предоставлять ребенку с трех-четырех лет.

Разновидности настольных игр для детей

Современные настольные игры можно разделить на следующие категории:

«Ходилки». В такой игре каждый участник выбирает для себя фишку и после этого передвигает ее по игровой карте. Количество его ходов определяет число очков, выпавших на игральном кубике. Игровое поле может отражать сюжеты известных сказок или мультфильмов. Победа или проигрыш в «ходилке» зависит не от личных качеств участников, а от удачных и неудачных бросков кубика. Лото. Такого рода игры предполагают наполнение полезной информацией. Самые маленькие участники заполняют карточки с рисунками, изображающими цветы, овощи, животных и т.д. Дети после 7 лет уже могут играть в учебно-предметные лото, которые для них составляют педагоги. Шахматы и шашки. В них дети могут играть уже с шести лет. Эти игры не нуждаются в особом представлении. Он проверены веками как весьма эффективные средства для развития памяти, а также стратегического и логического мышления.

Играя в настольные игры, дети получают полезный опыт делового, творческого и интеллектуального общения друг с другом, постигают радость победы и учатся достойно проигрывать. Поэтому компьютер никогда не сможет заменить настольную игру.

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