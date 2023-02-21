Выбираем настольную игру для ребенка

У настольных игр только один подвох: в них нужно играть вместе с детьми! Это не та игрушка, которую можно выдать ребенку и отдохнуть полчаса. Однако для некоторых это наоборот плюс: иногда сложно бывает вспомнить, как это играть в игрушки, а настолки могут быть интересны даже взрослым. Настольная игра может быть отличным способом провести время с ребенком и развивать его. В этой статье приведены примеры интересный и необычных настолок.

1. «Большая бродилка»-это действительно бродилка с элементарными правилами, однако авторы постарались сделать ее интереснее, добавив стандартному полю дополнительных заданий. Игра получилась непредсказуемой: игрок может лидировать весь тур игры, а в конце оказаться позади. Игра подходит для детей старше 8 лет.

2. Обучающие игры от “Банды умников”. Учиться в игре - самое приятное. С помощью развивающих игр от “Банды умников” можно научиться бегло читать, считать, умножать и делить. Все игры динамичные, интересные и имеют несколько уровней сложности, чтобы первый этап был под силу даже малышам.

3. Собери замок. Карточная игра от DJECO выпускается в двух вариантах - для мальчиков и девочек. В варианте для девочек предлагается собрать замок для принцессы, а у мальчиков героями становятся пираты. Правила очень легкие и доступны малышам от пяти лет, причем взрослым тоже будет интересно. Игроки собирают замки выбранного цвета для своих фей. Но фее может помешать ведьма и забрать кусочек замка себе. Победителя никогда не угадать!

4. «Уно»- лидер карточных игр для поездок, очередей и длинных осенних вечеров. Подойдет детям с 6-7 лет, которые уже умеют считать до 10. Правила очень простые - выкладывай сверху колоды карты номинала или цвета противника.

5. «Имаджинариум».-увлекательная игра на ассоциации с очень интересными карточками. Существует несколько вариантов карточек, если один набор приестся, можно взять другой. Перед игрой объясните ребенку, что значит «ассоциация», обычно осознанно играть дети начинают лет с 10. Ведущий загадывает фразу и выкладывает карту, которая ассоциируется с задуманной мыслью. Остальные игроки выбирают из своих карт наиболее подходящую и пытаются угадать вариант ведущего. Обычно игра сопровождается громким смехом. Даже просто разглядывать карточки очень увлекательное занятие.

Настолки - это супер развлечение и повод оторваться от телефона. Какой бы интересной не была онлайн-игра, время, проведенное с семьей всегда важнее. Дети втягиваются в игры, потому что с ними рядом мама и папа.