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Директор челябинского зоопарка остается на занимаемой должности, но при одном условии

Директора МКУ «Челябинский зоопарк» Юрия Леончика, срок действия трудового договора с которым истекает завтра, 24-го марта, оставят на занимаемой должности.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, трудовой договор с Леончиком решено заключить еще на полгода. При этом у челябинской власти есть условие: в ближайшее время Юрий Анатольевич должен будет представить детализированный план развития зоопарка.

Отметив, коллектив муниципального учреждения не хочет расставаться со своим директором. Сотрудники просили главу Челябинска Наталью Котову и главу региона Алексея Текслера оставить Юрия Леончика на занимаемой должности.