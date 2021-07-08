Дизайнер Артемий Лебедев посвятил пост челябинским водосточным трубам

Российский дизайнер Артемий Лебедев приехал в Челябинск и уже обратил внимание на водосточные трубы на домах. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Первый пост он опубликовал в дороге. На снимке видна трасса и указатель на Челябинск. Лебедев подписал фото: “Еду налево”.

Второй пост дизайнер посвятил водосточным трубам. Он опубликовал четыре снимка, на которых трубы расположены рядом с вывесками магазинов на фасадах домов.

“Суровый челябинский ритейл подвинет любые водосточные трубы. Особенно на последнем слайде в карусели!”, - подписал снимки Лебедев.