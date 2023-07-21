Для девочки, найденной в мусорном контейнере в центре Челябинска, нашлась новая семья

Новорожденная девочка, которую биологические родители выбросили в мусорный контейнер в центре Челябинска, нашлась новая семья.

Новорожденную девочку госпитализировали в одну из больниц города. «В настоящее время малышка находится в медицинском учреждении, но уже совсем скоро ее заберет домой семейная пара», - рассказали в минсоце региона.

В данный момент будущие мама и папа оформляют предварительную опеку. В дальнейшем они планируют удочерить девочку, уточнили в министерстве.

Напомним, завернутую в пакет новорожденную нашли 26 мая 2023 года в центре Челябинска на контейнерной площадке за магазином «Золотое яблоко». Девочку родила 39-летняя горожанка, не имеющая определенного места жительства. Предполагаемый отец – 38-летний челябинец – арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство младенца. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.