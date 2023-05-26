Челябинский бомж выбросил в мусорку новорожденную дочку

В центре Челябинска за магазином «Золотое яблоко» на мусорке нашли новорожденного ребенка. Девочка была завернута в пакет.

Сообщение об обнаружении младенца в мусорном контейнере во дворе поступило в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску.

«Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи забрала малышку в медицинское учреждение. В течение 30 минут с момента поступления сообщения полицейскими установлены родители ребенка, не имеющие определенного места жительства», - сообщили в пресс-службе УМВД по городу Челябинску.

Матери ребенка 39 лет, а предполагаемому отцу – 38.

Как сообщил собственный источник агентства «Урала-пресс-информ», женщина не хотела избавляться от ребенка, а мужчина сказал, что малышка им не нужна - лишний рот. Он и выбросил собственную дочку в мусорный бак.

«В настоящее время мужчина задержан, следственными органами проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего», - сообщила старший помощник прокурора региона Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура Центрального района Челябинска поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СКР по Челябинской области по ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ по факту покушения на убийство новорожденного ребенка.