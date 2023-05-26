26.05.2023
Задумайтесь о взаимосвязи: солярий и рак
26.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
26.05.2023
Челябинцев в эти выходные ждут яркие и увлекательные события
26.05.2023
Челябинцы будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции
26.05.2023
В Сосновском районе задержан сексуальный маньяк
26.05.2023
Юрий АНГЕЛ Гагарин и его бойцы показали, на что способна в бою «Зульфия»
Челябинский бомж выбросил в мусорку новорожденную дочку
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023