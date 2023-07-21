Челябинец, который выбросил новорожденную дочь в мусорку, останется в СИЗО еще на месяц

Жителю Челябинска, который выкинул в мусорный бак пакет с новорожденной девочкой, продлили меру пресечения, сообщают в Центральном районном суде города.

Челябинец без определенного места жительства обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство новорожденного).

Накануне Центральный районный суд Челябинска рассмотрел ходатайство о продлении срока действия меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего челябинца, обвиняемого в покушении на убийство младенца.

Напомним, 26 мая в мусорном контейнере в центре Челябинска (во дворе дома №100 по улице Васенко) нашли завернутую в пакет новорожденную девочку. Ее родила 39-летняя горожанка, не имеющая определенного места жительства.

Скорая помощь доставила малышку в больницу. Полицейские установили родителей ребенка в течение получаса с момента поступления сообщения.

Отец малышки был арестован по обвинению в покушении на убийство 26 мая, а 27 мая суд отправил его в СИЗО. Сегодня, 20 июля, суд вынес постановление о продлении обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу до 26 августа 2023 года.

Постановление в законную силу не вступило.