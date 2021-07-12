В суде по городскому бору Челябинска появилась интрига: что ответит Минприроды?

Сегодня, 12 июля, в Челябинском областном суде состоялось заседание по делу об изъятии земельного участка из границ городского бора под строительство детского хирургического корпуса. Апелляционная инстанция вернула это дело на повторное рассмотрение. Однако заседание суда перенесли, поскольку Законодательное собрание Челябинской области заявило ходатайство о привлечении Минприроды РФ в качестве заинтересованного лица.

«Представительница ответчика сослалась на решение Белгородского областного суда, которое в силу не вступило. Апелляция по данному делу сейчас рассматривается Первым апелляционным судом общей юрисдикции, в котором Минприроды РФ было привлечено заинтересованным лицом», - рассказал правозащитник Владимир Казанцев.

При этом ранее депутат совета Центрального района Челябинска Елена Вахтина получила от министерства природных ресурсов ответ на свой запрос, в котором указано, что решение Законодательного собрания с министерством согласовано не было. Областной суд от Минприроды РФ ответа еще не получил и поэтому отправил в министерство повторный запрос.

Вероятно, в ЗСО ожидали другого ответа от Минприроды РФ, поскольку, если согласования не было, то решение об изъятии земельного участка из границ городского бора может быть отменено. В этом теперь и предстоит разобраться суду.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало о том, что общественники приглашают челябинцев присоединиться к иску, сделав его коллективным. За короткое время он таковым и стал - к иску об оспаривании решения ЗСО присоединились более 220 челябинцев. Об этом рассказал Владимир Казанцев в своем телеграм-канале «Владимир Казанцев».

Следующее заседание Челябинского областного суда пройдет шестого сентября.

Напомним, ранее депутаты областного Законодательного Собрания изменили границы городского бора, изъяв из него пять гектаров под строительство детского хирургического корпуса, но при этом увеличив территорию бора в другой его части. Усмотрев в данном решении нарушение закона, экологи-общественники обратились в суд. На местном уровне суды принимали решения в пользу законодателей, однако с ними дважды не согласился апелляционный суд Санкт-Петербурга, отправив дело на повторное рассмотрение.