12.07.2021
«Фотофест-2021» завершился. Первые впечатления и итоги
12.07.2021
Виталий Безруков: Памятникам природы, пострадавшим от пожаров, помогут восстановиться
12.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля
12.07.2021
Спасателям пришлось эвакуировать спортсменов с озера Тургояк
12.07.2021
В Челябинской области убийце отменили приговор
12.07.2021
Под Челябинском задержан поджигатель «Газели»
В суде по городскому бору Челябинска появилась интрига: что ответит Минприроды?
05.07.2021
Челябинские активисты подают коллективный иск по делу об изъятии земель из городского бора
30.03.2021
Врачи ЧОДКБ поддерживают строительство нового корпуса в бору, но не все этому верят
26.03.2021
Минэкологии ответило на жалобы южноуральцев по ГОКу, полигону и бору
09.12.2019
Для отделения онкогематологии в Челябинске нужно вырубить часть бора
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021