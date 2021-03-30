Врачи ЧОДКБ поддерживают строительство нового корпуса в бору, но не все этому верят

Сотрудники Челябинской областной детской клинической больницы поддерживают строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ в медгородке (рядом с остальными корпусами медучреждения). При этом придется захватить часть городского бора.

Открытое письмо в поддержку строительства опубликовал пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок. Он пишет, что решился отвлечь докторов от их важной работы по спасению жизни детей только после того, как один из политологов написал в своем аккаунте, что «ни один нормальный врач не поддерживает строительство». И это после проведения массы дискуссий, разъяснений, доводов в пользу выбора именно этой площадки.

Открытое письмо подписали 754 сотрудника больницы - врачи, медсестры, лаборанты, медрегистраторы, сестры-хозяйки и многие другие специалисты. Все подписи есть в распоряжении Дмитрия.

«Ежедневно через наши отделения проходят сотни маленьких жителей не только из Челябинской области, но и из других регионов России и зарубежных стран. Мы лечим всех. Тех, от кого отказались в других городах. Тех, кто потерял надежду на излечение. Тех, кто столкнулся с бедой один-на-один», - отмечают медики, про успехи и победы которых неоднократно писали СМИ.

Но время не стоит на месте и врачам нужно постоянно развиваться, осваивать новые технологии. Врачи ЧОДКБ уже готовы к трансплантации органов и стволовых клеток, челюстно-лицевой хирургии и другим новшествам. В этом может помочь новый корпус, оснащенный современным оборудованием. Два года назад было принято решение о выделении денег из федерального бюджета на его строительство.

Но… «Наши надежды на счастливое будущее для детской медицины натолкнулись на волну протеста», - с горечью констатируют медики.

Начало строительства нового детского корпуса затягивается, идут споры в судах. Противники считают, что решение о выделении этого участка было незаконным (и ряд инстанций их в этом поддержало). Они предлагают не трогать бор и построить корпус в другом районе. Но доктора им объясняют, что жизненно важно, чтобы корпус был рядом с остальными, так как при спасении жизней детей порой счет идет на минуты. И все специалисты должны быть «под боком».

«Мы еще раз подчеркиваем: строительство детского хирургического корпуса в непосредственной близости от существующей инфраструктуры ЧОДКБ – жизненная необходимость. Альтернативные варианты, которые активно предлагают противники стройки, не имеют права на существование. Подавляющее большинство из них не имеют ничего общего с медицинскими технологиями и в разы повышают риски для здоровья детей», - отмечается в письме.

Деревья, которые придется вырубить для стройки, можно компенсировать в многократном размере, посадив новые. А вот ушедшего из жизни ребенка уже ни кем заменить нельзя.

«Мы не ставим на чаши весов детей и деревья – такое сравнение противоречит здравому смыслу. Мы призываем прислушаться к мнению медицинского сообщества, вспомнить о принципах гуманизма и поддержать проект нового хирургического корпуса ЧОДКБ», - обращаются к противникам стройки медики.

Но их не слышат или не хотят слышать. Противников стройки не убедило открытое письмо врачей, они не нашли в нем ни одного убедительного аргумента. Об этом написал на своей странице политолог Александр Подопригора.

Борьба будет продолжена. «Разумеется, мы продолжим делать то, что считаем нужным — как и большинство челябинцев», - написал политолог. О продолжении противостояния свидетельствуют и комментарии под постом и планируемые в будущем акции протеста, на которые хотят пригласить и губернатора.

Справедливости ради стоит сказать, что в медицинском сообществе обсуждаются и другие возможные площадки размещения нового детского хирургического корпуса. И все они на территории медгородка. Один из докторов сказал, что можно было снести старый двухэтажный корпус ЧОДКБ (там сейчас проводится диагностика) и на этом месте построить современное пятиэтажное здание, которое решит все проблемы.

Назывался и еще один вариант –детский хирургический корпус разместить в зданиях госпиталя ветеранов войны и труда (он также расположен на территории медгородка). А для ветеранов построить новый госпиталь, например, рядом с федеральным кардиоцентром. Там место есть. Но вот не получится ли так, пока идут разборки, область потеряет федеральные деньги и останется без нового корпуса. Кто от этого выиграет?