До конца 2022 года в Челябинской области откроют еще два центра амбулаторной онкопомощи

Два центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будут открыты в Челябинской области до конца 2022 года и четыре центра начнут работу в 2023 году.

Об этом сообщил главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения региона Дмитрий Ростовцев на пресс-конференции, посвященной реализации национального проекта «Здравоохранение» в области.

«До конца года откроем еще два центра амбулаторной онкологической помощи: на базе филиала онкодиспансеров в Копейске и на базе онкодиспансера №2 в Магнитогорске. Таким образом до конца года их будет 12», - рассказал Дмитрий Ростовцев.

По его словам, еще четыре центра должны ввести в строй до конца следующего года. Они появятся в Кыштыме, Троицке, Аше и в Металлургическом районе Челябинска на базе горбольницы №6.

Первые ЦОАП в области начали открывать в 2020 году. На сегодняшний день в регионе функционирует 10 таких центров: в Челябинске (железнодорожная больница, областная больница №2, областная больница №3, горбольница №1 и горбольница №8, медцентр «Лотос»), в Магнитогорске (Центральная клиническая медико-санитарная часть и горбольница N 1 им. И. Дробышева), в Миассе (горбольница №2) и в Златоусте (медицинский центр «Лотос»).

Ростовцев подчеркнул, что заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний в Челябинской области на протяжении десяти лет превышает данные по России. Пик заболеваемости пришелся на 2019 год. Сейчас показатели снизились и возвращаются на исходный уровень. По результатам анализа за три квартала 2022 года отмечается положительная динамика по ряду показателей, в том числе смертность от новообразований, доля злокачественных новообразований, выявленных на ранней стадии, и удельный вес пациентов, состоящих на диспансерном учете пять лет и более по сравнению с прошлым годом.

Задача этих центров – диагностика пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. В течение 14-ти дней врачи должны либо подтвердить, либо опровергнуть диагноз первичного медицинского звена. В шести из 10 этих центров проводится химиотерапевтическое лечение. Во всех центрах ведется диспансерное наблюдение. Еще одна функция онкоцентров - организационно-методическая, для поддержания связи с первичным медицинским звеном.

Дмитрий Ростовцев отметил, что государство тратит большие деньги на переоснащение онкологических клиник. В 2021 году онкоцентры получили 35 единиц оборудования. Среди них аппараты для магнитно-резонансной диагностики, компьютерные томографы, ангиографический комплекс. Кроме того, заработал новый линейный ускоритель. В 2022 году программа продолжается – заключены контракты на еще 33 единицы техники, в том числе оборудование для реанимации, для операционных блоков, оборудование УЗИ. Горбольница №2 Миасса получит в этом году магнитно-резонансный томограф, горбольница №1 Челябинска - магнитно-резонансный и компьютерный томографы.