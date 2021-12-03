До свидания, Ленин: В Миассе власти убрали с площади Труда памятник вождю мирового пролетариата

В Миассе (Челябинская область) власти организовали демонтаж памятника Ленину на площади Труда в южной части города.

Жители муниципалитета взбудоражены случившимся и активно обсуждают событие в социальных сетях, причем точки зрения высказывают диаметрально противоположные: одни считают, что Ленина возвращать не надо (не заслужил), другие эмоционально доказывают, что Владимир Ильич – наше все, что его идеи вечны и что он все делал для народа. Больше всего горожан интересует вопрос: зачем Ленину оторвали ноги.

Поделиться

Тем временем, администрация заявляет: вождь мирового пролетариата еще вернется (или тот же, но обновленный, либо совершенно новый Владимир Ильич).

Городские власти напомнили, что шестого сентября этого года памятник Ленину частично обрушился. Когда монумент начали демонтировать, обрушение продолжилось. В мэрии подчеркнули, что Ленин мог представлять угрозу здоровью и даже жизни жителей Миасса, поэтому памятник было решено убрать.

«Для более детального обследования на предмет возможной капитальной реставрации или принятия решения о замене скульптуры памятник перемещён на рабочую площадку для проведения экспертизы», - сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, что после сентябрьского обрушения экспертиза уже проводилась, специалисты администрации Миасса совместно с представителями Союза художников России провели обследование технического состояния памятника Владимиру Ильичу, выявив естественное разрушение материала под многолетним воздействием атмосферной среды, внутреннее расслоение и растрескивание материала, поражение металлической арматуры коррозией.

Проведя обследование, эксперты пришли к выводу, что косметический ремонт проблему разрушения памятника не решит – необходимо убрать скульптуру с постамента, что и было сделано в начале декабря.

Отметим, специалисты администрации Миасса подготовили запрос в государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области о текущем статусе объекта, предоставлении копий имеющихся документов и соответствующих ограничениях.

Сейчас памятник Ленину принят на забалансовый учет и внесен в реестр бесхозяйного имущества Миасского городского округа.

Напомним, параллельно с экспертизой свое расследование проводили специалисты отдела МВД России по городу Миассу (дело в том, что после сентябрьского обрушения общественники написали в полицию заявление об акте вандализма в отношении каменного Ильича). Стражи порядка установили, что противоправных действий в отношении памятника не совершалось.