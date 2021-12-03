03.12.2021
В Челябинске в ноябре демонтировали почти 70 незаконных ларьков, гаражей и стоянок
03.12.2021
В Челябинске можно будет оценить процент вакцинированных по подсветке на телебашне
03.12.2021
На горячую линию Всероссийской переписи населения поступило более 80 тысяч обращений
03.12.2021
Где в эти выходные южноуральцы смогут привиться от ковида
03.12.2021
«Евразия» приглашает южноуральцев на официальное открытие горнолыжного сезона
03.12.2021
СК проводит проверку по факту отравления угарным газом жительницы Магнитогорска и ее детей
До свидания, Ленин: В Миассе власти убрали с площади Труда памятник вождю мирового пролетариата
30.04.2021
В Челябинске помыли памятник вождю мирового пролетариата
15.01.2021
В Челябинской области отвалилась плитка на постаменте памятника Ленину
18.09.2020
В Миассе вандалы осквернили памятник вождю пролетариата
15.07.2020
Памятнику Ленина в Челябинске -95 лет
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021