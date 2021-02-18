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Добро пожаловать! В Челябинской области открывается Институт культурного волонтерства

В Челябинской области первого марта двести волонтеров приступят к изучению важных аспектов волонтерской деятельности, повысят навыки коммуникации и лидерства, примут участие в мастер-классах по мобильной репортажной фотографии и эффективной работе в социальных сетях.

Семь недель насыщенного и бесплатного обучения будет проходить в формате онлайн. Всем участникам проекта вручат сертификаты. Лучшие получат призы.

Программа обучения создана Институтом образования и практической психологии Челябинского государственного университета, кафедрой общей и профессиональной педагогики ЧелГУ совместно с «Академией дополнительного образования». Мастер-классы разработало рекламное агентство Семёна Аксёнова.

Руководитель Института культурного волонтерства, директор ЧРОО «Молодежный центр» Дарья Добровольская отметила, что инновационность проекта заключается в получении участниками цельной программы обучения, основанной на академическом образовании, преподаваемую лучшими специалистами Челябинской области.

«Полученные знания молодые люди смогут применить в любой профессиональной сфере и в жизни в целом. Все участники проекта получат возможность принимать участие в качестве волонтеров в мероприятиях городского, областного и международного уровней, познакомиться с выдающимися деятелями культуры, спорта, политики и бизнеса – волонтеры культуры нашей организации под руководством Павла Зылькова участвуют во всех крупномасштабных мероприятиях Челябинска», - сказала Дарья Добровольская.

Проект реализуется челябинской региональной общественной организацией «Молодежный центр» с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Подать заявку на участие можно до 25-го марта, заполнив анкету.

Напомним, в настоящее время в поселке Метлино Озерского городского округа продолжает свою работу «Мастерская компьютерной грамотности» - проект, где подростки, молодежь и пенсионеры могут в свободное время оттачивают навыки компьютерной грамотности, общаются между собой и вовлечены в развитие своей малой родины.

Что интересно, данный проект ЧРОО «Молодежный центр», ставший победителем Фонда президентских грантов, продолжает жить и сегодня (хотя изначально планировалось реализовать его в период с первого августа 2020-го года до 31-го января 2021-го) – это говорит о важности и актуальности мастерской для населения поселка Метлино.

Проект, направленный на повышение компьютерной грамотности жителей озерского поселка, информационную социализацию и вовлечение молодежи в передачу полученных навыков окружающим, в наш цифровой очень нужен – сегодня без знаний и умений в области информационных технологий никуда. Информационная социализация особенно необходима в небольших населенных пунктах, население которых, как и жители продвинутых городов, хочет и может идти в ногу со временем.

«Так как в поселке нет возможности поступить на курсы по изучению компьютера, мы решили осуществить социальный проект для жителей по освоению азов компьютерной грамотности, которая позволит улучшить качество жизни и может стать началом ее нового витка. В результате проекта подростки и молодёжь приобретут и повысят уже имеющиеся навыки пользования компьютером, научатся создавать презентации в PowerPoint, писать доклады и рефераты в MicrosoftWorld, создавать графические проекты и в целом эффективному пользованию компьютером и безопасным интернетом. Пенсионеры получат навыки эффективного пользования компьютером и безопасным интернетом», - так объяснили актуальность своего проекта его создатели.

Отметим, в конце января текущего года в Метлино были подведены итоги проекта «Мастерская компьютерной грамотности» и награждены его лучшие участники.