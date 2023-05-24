«Добрые друзья» снова подарят особенным детям незабываемое лето в стиле ROCK

В Челябинской области со второго по четвертое июня на базе отдыха «Берёзка», что на озере Касарги, состоится долгожданная смена инклюзивного лагеря «В стиле ROCK».

Это будет уже четвертый инклюзивный лагерь АНО «Добрые друзья». Директор автономной некоммерческой организации Ирина Чинасова рассказала агентству «Урал-пресс-информ», что на этот раз его темой станут «Космические пришельцы»:

«Ребят ждет настоящее приключение, в котором они отправятся на поиски затерявшегося на Земле передатчика от космического корабля».

Лагерь на озере Касарги, по доброй традиции, объединит южноуральских подростков с ограниченными возможностями здоровья, их сверстников и родителей. Каждый день, с 16 до 18 часов, здесь будет звучать музыка – название инклюзивного лагеря для особенных ребят говорит само за себя: в 2023-м, как и в прошлые годы, в гости к подросткам и их родителям будут приезжать профессиональные музыканты. Уже точно известно, что без танцев на пляже эта смена никак не обойдется.

Каждый участник события сможет проявить себя и гарантированно получит незабываемые эмоции - яркие и исключительно приятные.

Лагерь «В стиле ROCK» - это занятия оздоровительной гимнастикой цигун на свежем воздухе, это уроки по легоконструированию, это развитие творческих способностей и создание изделия своими руками, это захватывающая игровая деятельность по сюжету темы лагеря «Космические пришельцы», это новые знакомства и веселый отдых с товарищами.

Для родителей организаторы проведут обучающие семинары, мамы и папы смогут получить персональные консультации специалистов по выстраиванию отношений с детьми.

«Смены лагеря «В Стиле ROCK» - это всегда море впечатлений для всех участников. Дети открывают в себе новые способности и заводят друзей, взрослые заряжаются энергией, и все чувствуют себя частью единого целого. Программа так насыщенна, что никто не успеет заскучать. Дети в группах будут по очереди сменять вид деятельности, организованный под руководством опытных наставников», - рассказала Ирина Чинасова.

Проект поддержан Фондом президентских грантов. Аналогичный проект прошлого года номинируется на ТОП-100 лучших проектов 2022-го. Отметим, в 2021 году инклюзивный лагерь «Добрых друзей» также работал на базе «Березка» - все получилось просто отлично.