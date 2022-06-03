«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом

На базе отдыха «Березка», что на озере Касарги в Челябинской области, сегодня, третьего июня, открылся музыкальный лагерь под открытым небом для особенных детей региона. Его снова организовало для ребят АНО «Добрые друзья» (прошлый рок-фестиваль с большим успехом прошел в сентябре прошлого года).

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» директор «Добрых друзей», общественный представитель Агентства стратегических инициатив, курирующая направление «Социальные проекты», Ирина Чинасова, нынешний фестиваль продлится три дня – до пятого июня.

Для участников события (это тридцать особенных подростков, их родители и нормотипичные дети) будут выступать челябинские рок-музыканты: «Высотка», Андрей Фартыгин и Салман Гафури, специально для своих юных слушателей написавший песню «Не падай раньше выстрела, ковбой», - ее ребята споют в последний день лагеря.

По словам Ирины Чинасовой, южноуральские подростки (из Коркино, Челябинска Озерска, Кыштыма, Магнитогорска), а также гости из Екатеринбурга будут не только наслаждаться выступлениями музыкантов, но и научатся мастерить настольные лампы – на озере Касарги для них будет работать творческая мастерская по развитию профессиональных навыков, а также с помощью карты отыщут спрятанный на территории базы клад (организаторы приготовили для ребят увлекательный квест под названием «Остров сокровищ»).

Отметим, проект «Добрых друзей» поддержан Фондом президентских грантов.