Долгожданный ремонт улицы Рождественского

Сегодня, 15 апреля, в Челябинске начался ремонт улицы Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе.

До 20 августа текущего года исполнителю (МБУ "ЭВИС") предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, заменить бордюры, отремонтировать тротуары, выровнять крышки колодцев и нанести дорожную разметку, сообщили в Комитете дорожного хозяйства города Челябинска.

Кроме того, МБУ «ЭВИС» в рамках текущего ремонта и содержания городских сетей дождевой канализации по улице Рождественского от Малогрузовой до Копейского шоссе в период ремонта дорожного полотна заменит дождеприемные решетки.

Ограничение движения транспорта по улице пока не вводится, о них будет сообщено дополнительно.

Ремонт улицы Рождественского проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".