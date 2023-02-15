Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь

На освобожденных территориях Донбасса постепенно налаживается мирная жизнь. Процесс идет непросто, но местные жители все-таки шаг за шагом получают доступ к нормальным бытовым услугам.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко побывал в управлении по эксплуатации газового хозяйства прифронтового города Рубежное, где встретился с директором этой организации Валерием Кагалой.

Начальником Рубежанского межрайоного управления по эксплуатации газового хозяйства он работает с 2002 года. Валерий - личность в городе известная – он даже во время боевых действий никуда не уезжал и пытался обеспечивать работоспособность газового хозяйства. И это несмотря на то, что более половины его сотрудников из-за военного конфликта покинули город.

- Валерий, расскажите, какова сейчас ситуация в городе с газом?

- Ситуация стабильная, всем потребителям подается газ. Это и коммунально-бытовые объекты, и теплосеть – работают две котельные. Газ есть у всех, кто проживает сейчас в городе.

- Как обстоят дела в частном секторе?

– Он был поврежден на 70 процентов, но во всех районах мы уже дали газ. Перед нами стояла задача сделать это до первого октября, и мы выполнили ее. Ремонтные работы по городу осуществляются с мая 2022 года. В первую очередь был отремонтирован государственный сектор, потом частный. Все наши автомобили, которые осуществляют выездные работы, посечены осколками от мин и пулями. Именно в таких условиях работникам газового хозяйства приходится трудиться, чтобы обеспечить теплом население города.