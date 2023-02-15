15.02.2023
Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь
15.02.2023
В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
15.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)
15.02.2023
Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране
15.02.2023
На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
15.02.2023
В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей
Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь
02.02.2023
Курчатовский гордится: челябинец Константин Кошкин награжден орденом «За доблесть»
17.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
29.12.2022
Челябинские таможенники поздравили детей Донбасса с Новым годом
17.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023