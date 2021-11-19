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19.11.2021

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Фото: Урало-Сибирский Дом Знаний

«Дорогами народной памяти»: Челябинская область будет развивать школьный туризм

Челябинская область вместе с другими регионами страны займется развитием школьного познавательного туризма - соответствующее поручение субъектам Российской Федерации дал глава государства Владимир Путин (оно было озвучено на встрече со школьниками во всероссийском детском центре «Океан»).

В Челябинской области одна из крупнейших некоммерческих организаций – Урало-Сибирский Дом Знаний – создала и развивает уникальный портал народнаяпамять.рф, военно-тыловой картографический ресурс которого включает информацию о важных исторических объектах и памятных местах региона, связанных с историей Великой Отечественной войны.

С июля 2021-го года в рамках поддержанного Фондом президентских грантов проекта «Южный Урал. Дорогами народной памяти» команда Урало-Сибирского Дома Знаний занялась формированием комплекса виртуальных познавательных маршрутов.

Для этого было сформировано четыре маршрутных задания по территории Челябинской области. Проведя в экспедициях более полутора месяцев, организаторы и участники проекта успешно завершили, пожалуй, самый трудоемкий этап проекта. Исколесив почти десять тысяч километров, посетив самые удалённые уголки Южного Урала, они обследовали свыше 250-ти памятников и мемориальных объектов, посвященных боевому и трудовому подвигу южноуральцев в годы Великой Отечественной войны, увеличив количество объектов на портале народнаяпамять.рф до 1800.

В процессе экспедиции выполнены работы по фотосъёмке и замерам геолокации по каждому объекту, обновлены информация и исторические справки, именные сведения о воинах-земляках, проведено обследование сохранности памятных знаков, монументов и обелисков.

Особая гордость членов команды проекта - создание более 60-ти 3D-панорам памятников и мемориалов, которые во втором этапе проекта будут закачаны на карту памяти портала и станут доступны его посетителям.

Генеральный директор Урало-Сибирского Дома Знаний Игорь Белехов отметил, что «идея президента России сформировать в каждом субъекте Российской Федерации маршруты для ознакомления детей с историей региона, включение посещения маршрутов в программы патриотического воспитания молодежи пересекается с проектом Дома Знаний и поддерживает его актуальность и значимость».

«В новом проекте мы хотим объединить памятники и символы истории тематическими виртуальными маршрутами, в создании которых может принять участие каждый, кому небезразлично сбережение памяти о героических земляках для будущих поколений, о нашем трудовом регионе, сражавшемся за Победу. Создание таких маршрутов поможет жителям области и ее гостям пройти по ним и виртуально, и посетив наш легендарный край», - сказал Игорь Белехов.

Для того чтобы путешествие по истории Южного Урала военного времени было познавательным и увлекательным, школьники Челябинской области уже сегодня могут принять участие в конкурсе, который проходит на портале народнаяпамять.рф. При поддержке педагогов-наставников все желающие смогут включиться в конкурсный процесс пополнения «копилки» виртуальных маршрутов, помогая создавать дополнительные возможности краеведческих путешествий для младших товарищей, для сверстников-инвалидов, для пожилых людей, а с учётом обстоятельств последнего времени, когда в связи с пандемией коронавируса южноуральцы ограничены в туристических походах, вообще для многих.

Для земляков, не очень хорошо осведомлённых об истории Челябинской области, или тех, кто не посещал наш край и не знаком с его уникальной исторической топонимикой и великим тыловым подвигом, маршруты Дома Знаний могут стать настоящим открытием.

Для всех, принявших участие в конкурсе, организатор проекта приготовил памятные призы и подарки, а созданные маршруты станут именными, и о них узнают школьники всей области.

Ссылка для участия в конкурсе – здесь.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.11.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Центральную усадьбу и Черную скалу «Таганая» свяжет лыжня

16.11.2021 20:59

В Челябинской области часть ковидных коек вернут в плановую помощь

16.11.2021 19:30

Роспотребнадзор - южноуральцам: Надо в максимально короткие сроки привиться от гриппа

16.11.2021 18:14

В среду в Челябинской области сыро и ветрено

16.11.2021 18:02

Анонсы событий и мероприятий на 17 ноября

16.11.2021 17:01

В Челябинской области открывают дополнительные лаборатории для бесплатных ПЦР-исследований

16.11.2021 16:51

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушениях прав полицейских Челябинска

16.11.2021 16:36

«Большие гастроли» в Челябинске: «Искатели жемчуга» и «Жизель»

16.11.2021 16:34

Бывшему медику из ГУФСИН, которая брала взятки от осужденных, скостили срок

16.11.2021 16:32

В Челябинской области семь детей, заболевших ковидом, находятся в реанимации

16.11.2021 16:02

В Челябинске столкнулись четыре автомобиля

16.11.2021 15:38

Южноуральцы могут подать заявку на всероссийский конкурс «Ты в игре»

16.11.2021 14:29

Юная миллионерша из Челябинска: как школьница выиграла миллион, решая кейсы

16.11.2021 14:23

Автозавод «УРАЛ» заключил соглашение о партнерстве