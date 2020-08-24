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Дорожники досрочно защитили от износа участки М-5 рядом с Саткой и Златоустом

Общество
Сегодня, 09:29
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В Челябинской области дорожники досрочно защитили слоями износа три участка трассы М-5 "Урал" рядом с Саткой, Златоустом и Нижним Атляном общей протяженностью 18 килолметров. 

Как сообщает ФКУ Упрдор "Южный Урал", работы стартовали в мае текущего года и были завершены на месяц раньше намеченного срока.

На указанных объектах (км 1712 - км 1717 возле Сатки; км 1729 - км 1735 рядом со Златоустом; км 1763 - км 1770 около поселка Нижний Атлян) дорожники ликвидировали дефекты асфальтобетонного покрытия путем выравнивающего фрезерования, устроили выравнивающий слой и слой износа из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной шесть сантиметров. 

Кроме того, подрядчики укрепили на вышеназванных участках М-5 обочины и восстановили дорожную одежду, разрушенную в результате пучинообразования.

 

 

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