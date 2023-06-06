«Дорожный рывок» в Челябинской области

В Челябинске стартовал проект «Дорожный рывок» запланировано отремонтировать порядка 700 километров автодорог, рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

В Челябинске в рамках проекта отремонтируют около 50 километров дорог - это 850 тысяч квадратных метров покрытия, для безопасного и качественного движения в городе.

«В этом году в области в планах ремонта около 700 километров дорог, включая муниципальные образования. В муниципалитеты будет направлено порядка 50% средств дорожного фонда», - подчеркнул министр.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал «Дорожный рывок», выступая с обращением к Законодательному собранию области. «Мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза, - отметил Алексей Текслер и заверил. - В целом в этом году Челябинскую область ждет большой “дорожный рывок”».

Только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в планах отремонтировать порядка 300 километров дорог.

В 2023 году по решению губернатора на муниципальные дороги был выделен дополнительно один миллиард рублей, который будет направлен на значимые объекты Челябинской области.

На региональных дорогах важный акцент сделан на перевод из щебеночного покрытия в асфальтобетон. В этом году таких примеров в области много. Дорожники уже заканчивают участок дороги Верхний Уфалей-граница Свердловской области, дорогу Рождественка-Мордвиновка, где ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В миндортранса отметили, выполняются ремонты на магистральных направлениях, таких как Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск, Магнитогорск-Кизильское-Сибай, одно из главных направлений — Южноуральск-Магнитогорск, обход города Челябинска, Кузяшево-Акбашево-Марксист.

Идет расширение и реконструкция федеральных трасс М-5 «Урал», А-310, а также пункта пропуска через государственную границу.

«Все вместе это позволяет нам с уверенностью говорить, что «Дорожный рывок» в Челябинской области в этом году будет реализован», - подчеркнул Алексей Нечаев.