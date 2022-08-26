Дождались: в Металлургическом районе капитально ремонтируют изношенные тепловые сети

Этим летом властям Челябинска удалось решить очень важную проблему: в Металлургическом районе ведется капитальный ремонт тепловых сетей.

«К сожалению, много лет должных работ здесь не проводилось. Десятки раз за отопительный сезон приходилось проводить аварийные ремонты, отключая отопление и горячую воду», - отметила мэр южноуральской столицы Наталья Котова.

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В своем телеграм-канале она написала также, что благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в этом году будет заменено около одного километра магистральных сетей на улице Румянцева.

«Причем впервые на муниципальных сетях мы прокладываем современные трубы в пенополиуретановой изоляции, безаварийный срок службы которых составляет 20 лет», - сказала Наталья Котова.

По словам главы Челябинска, «в новом отопительном сезоне будет улучшено качество теплоснабжения для 60-ти тысяч жителей района, которые много лет страдали от изношенных сетей».

«Планируем завершить работы и полностью восстановить проезжую часть до 20 сентября», - сообщила Наталья Котова.