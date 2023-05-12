В Челябинске в этом сезоне отремонтируют 14,5 километра тепловых сетей

В Челябинске в этом сезоне МУП «ЧКТС» отремонтирует 14,5 километра тепловых сетей. На проведение масштабных работ потратят свыше одного миллиарда рублей.

Важно, что особое внимание решено уделить Металлургическому району, где из-за износа коммунальной инфраструктуры в зимний период часто происходят аварии и где в текущем году, до наступления нового отопительного сезона, заменят более 5,1 километра сетей на сумму свыше 620,5 миллиона рублей.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, все работы по ремонту тепловых сетей в Челябинске планируют завершить до 15 сентября 2023 года.

А вот на одном из объектов ремонта по улице 60-летия Октября в Металлургическом районе работы завершат уже на следующей неделе (накануне, 11 мая, здесь побывала глава Челябинска Наталья Котова). Здесь МУП «ЧКТС» реконструирует участок теплотрассы диаметром 700 миллиметров и длиной 405 метров.

Этот участок граничит с территорией парка «Металлург» имени Тищенко и стал первым в графике ремонта тепловых сетей текущего года. В данном случае важно было синхронизировать ремонтные работы с благоустройством общественного пространства: часть теплотрассы проходит по территории парка.