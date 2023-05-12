12.05.2023
В Челябинске максимально быстро отремонтировали путепровод по Свердловскому тракту
12.05.2023
В Челябинске началась работа по созданию сквера на Черкасской - Пети Калмыкова
12.05.2023
В Челябинске в выходные дни трамваи №18 и №22 изменят маршруты
12.05.2023
В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске
12.05.2023
Ищут родственников: поисковый отряд «Импульс» поднял останки пяти бойцов в местах боев в Тверской области
12.05.2023
Челябинка завоевала три медали на чемпионате мира по плаванию в ластах
В Челябинске в этом сезоне отремонтируют 14,5 километра тепловых сетей
Особое внимание будет уделено наиболее проблемному Металлургическому району
02.04.2018
Главный инженер ЧКТС Карпусенко отпущен под домашний арест
22.03.2018
В Челябинские коммунальные тепловые сети вновь пришли силовики
27.12.2016
В Металлургическом районе Челябинска позеленеет вода
01.07.2016
До конца 2016 года в Челябинске будет утвержден единый порядок подключения к сетевым коммуникациям
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023