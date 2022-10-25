Два больших юбилея селекционной работы отметили в Челябинской области

В Челябинском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, что в поселке Тимирязевский, отметили два юбилея. Селекцией ярового ячменя здесь занимаются 45 лет, селекцией яровой пшеницы — 85 лет.

По такому поводу состоялось торжественное собрание с награждением сотрудников.

Прозвучало, что сегодня институт работает с 59 хозяйствами по линии испытания сортов. Только за последние десять лет было создано семь новых сортов пшеницы и пять новых сортов ячменя, на государственном испытании находятся 19 сортов.

«Селекция, генетика, семеноводство, семеноведение — эти категории сегодня здесь доминируют. Честь и хвала труженикам этих творческих научных коллективов — лаборатории селекции яровой пшеницы и лаборатории селекции ярового ячменя Селекция, дорогие мои коллеги — это та курочка, которая несёт золотые яйца. Потому что те сорта, которые создаются в стенах нашего института, которые распространяются в Уральском, Западно-Сибирском, Средне-Волжском и других регионах, дают уверенность в нашей прочной продовольственной безопасности. Это основные сельскохозяйственные культуры, они адаптированы к условиям наших регионов», — говорит Анатолий Агеев.

За годы работы в институте создано более 30 сортов зерновых и зернобобовых культур, причём за последнее десятилетие — 10 сортов, в числе которых сорта пшеницы «челяба юбилейная», «челяба степная», «челяба 75», «челяба ранняя», «уральская кукушка», «силач», «одинцовская».

С 2021 года проходит государственное испытание новый сорт «челябинка».

С 2023 года начнётся государственное сортоиспытание ещё двух новых сортов: «загадка» и «памяти тюнина».