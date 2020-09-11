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Депутаты ЗСО в числе первых пришли на избирательные участки

Политика
Сегодня, 15:46
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Автор: 
Любовь Юрина

В пятницу, 11 сентября, в Челябинской области стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания региона седьмого созыва и на муниципальных выборах.

На Южном Урале открылись две тысячи 321 избирательный участок. В предстоящие два дня, 11 и 12 сентября, а также в единый день голосования, 13 сентября, избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

Председатель Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш традиционно в числе первых приехал на избирательный участок, расположенный в гимназии №90, вместе с семьей – супругой Светланой и младшей дочерью Викторией.

На участке соблюдаются все меры безопасности - на входе избирателям выдали маски и перчатки, измерили температуру. Паспорт члены избирательной комиссии рассматривали на безопасном расстоянии.

«Сегодня мы избираем команду, которая возьмет на себя ответственность за судьбу Южного Урала на ближайшие пять лет, - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. – Я думаю, что жители нашей области сделают правильный выбор, проголосуют за стабильность и процветание родного края. Самое главное для всех кандидатов – в дальнейшем не обмануть ожидания избирателей».

Заместитель председателя Анатолий Брагин приехал на участок вместе с супругой Татьяной. Он напомнил, что в таком трехдневном формате процедура голосования проводится во второй раз. «Я думаю, что для избирателей это очень удобно, можно спланировать свое время и прийти проголосовать, - высказал свое мнение Анатолий Брагин. - Я всегда голосую, и считаю, что все жители региона должны участвовать в голосовании, потому что это одна из демократических форм управления государством».

В голосовании сегодня принял участие и вице-спикер действующего созыва Законодательного собрания Олег Голиков. «От того, какая команда будет сформирована, зависит будущее нашей области на ближайшие пять лет, - подчеркнул парламентарий. - Его стабильность, принятие собранных из наказов граждан законов, защита интересов городов и поселений, реализация намеченных планов. Эта непростая и ответственная работа требует полной самоотдачи, профессионализма и жизненного опыта».

Председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев приехал на свой избирательный участок к открытию. «Проголосовал перед началом рабочего дня, выбор свой сделал, - поделился депутат и пригласил южноуральцев воспользоваться своим избирательным правом в течение предстоящих трех дней. «На всех участках в условиях пандемии голосование проходит с соблюдением всех правил безопасности. В этом я убедился лично», - констатировал парламентарий.

Депутат Законодательного собрания шестого созыва Леонид Урмашов пришел на свой избирательный участок к его открытию, к восьми утра. «Я свой выбор сделал уже давно и сегодня проголосовал за развитие Челябинской области», - подчеркнул депутат.

По его мнению, предоставленная возможность проголосовать в течение любого из трех дней очень удобна для жителей. «Проголосовать можно в пятницу, а выходные посвятить делам, например, на садовых участках. И, конечно, безопасно в санитарном плане, поскольку дополнительные дни для досрочного голосования позволяют разделить потоки граждан и избежать большого скопления людей», - считает парламентарий.

Избиратели, которые по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися) не могут прибыть в помещение для голосования, имеют возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо подать письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию по месту регистрации не позднее14 часов 13 сентября 2020 года. Заявление принимается с 16 до 20 часов в рабочий день и с 10 до 14 часов – в выходной.

В один из трех дней голосования - 11, 12 или 13 сентября 2020 года - члены участковой избирательной комиссии придут к избирателю домой, и он сможет проголосовать. Голосование будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм и правил.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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