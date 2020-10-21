У южноуральцев появится новая возможность в осуществлении местного самоуправления

В Челябинской области будет узаконена новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты.

Соответствующие поправки в закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Челябинской области» рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания региона по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, который состоялся 21 октября 2020 года.

«Инициативные проекты вносятся в местную администрацию группой граждан для реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, имеющих приоритетные значения для жителей муниципального образования или его части. Поддержка инициативных проектов осуществляется на сходах, собраниях и конференциях граждан», - сообщил председатель комитета по законодательству Законодательного собрания региона Анатолий Брагин.

Кроме того, поправки предусматривают возможность и порядок выявления мнения жителей муниципального образования о поддержке инициативных проектов путем опроса граждан в случае принятия представительным органом местного самоуправления соответствующего решения.

Для проведения опроса может использоваться официальный сайт муниципального образования.

Анатолий Брагин обратил внимание депутатов на то, что недавно был принят федеральный закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне. По сути дела, он тоже связан с инициативными проектами, когда группа граждан может объединиться и вносить соответствующие предложения.

Депутат Леонид Журавлев поинтересовался, как оформляются итоги опроса и какие они имеют силу. Анатолий Брагин пояснил, опросы оформляются подведением итогов и всегда имеют рекомендательную силу. «Граждане получают больше возможности проявлять демократические принципы в управлении вопросами местного значения», - уточнил председатель комитета.

Депутат Олег Садовских поинтересовался, насколько сайты местных администраций защищены от взломов и готовы защитить персональные данные участников опросов. «Во всех муниципальных образованиях проводится большая работа для обеспечения защиты сайтов муниципальных органов власти», - уточнил Брагин.

Комитет одобрил указанный законопроект и рекомендовал принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

Планируется, что после принятия областной закон вступит в силу первого января 2021 года одновременно с федеральным законом, который внес поправки в закон об общих принципах организации местного самоуправления.