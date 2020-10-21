ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

У южноуральцев появится новая возможность в осуществлении местного самоуправления

Общество
Сегодня, 20:26
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области будет узаконена новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты.

Соответствующие поправки в закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Челябинской области» рассмотрели депутаты комитета Законодательного собрания региона по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, который состоялся 21 октября 2020 года.

«Инициативные проекты вносятся в местную администрацию группой граждан для реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, имеющих приоритетные значения для жителей муниципального образования или его части. Поддержка инициативных проектов осуществляется на сходах, собраниях и конференциях граждан», - сообщил председатель комитета по законодательству Законодательного собрания региона Анатолий Брагин.

Кроме того, поправки предусматривают возможность и порядок выявления мнения жителей муниципального образования о поддержке инициативных проектов путем опроса граждан в случае принятия представительным органом местного самоуправления соответствующего решения.

Для проведения опроса может использоваться официальный сайт муниципального образования.

Анатолий Брагин обратил внимание депутатов на то, что недавно был принят федеральный закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне. По сути дела, он тоже связан с инициативными проектами, когда группа граждан может объединиться и вносить соответствующие предложения.

Депутат Леонид Журавлев поинтересовался, как оформляются итоги опроса и какие они имеют силу. Анатолий Брагин пояснил, опросы оформляются подведением итогов и всегда имеют рекомендательную силу. «Граждане получают больше возможности проявлять демократические принципы в управлении вопросами местного значения», - уточнил председатель комитета.

Депутат Олег Садовских поинтересовался, насколько сайты местных администраций защищены от взломов и готовы защитить персональные данные участников опросов. «Во всех муниципальных образованиях проводится большая работа для обеспечения защиты сайтов муниципальных органов власти», - уточнил Брагин.

Комитет одобрил указанный законопроект и рекомендовал принять его в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

Планируется, что после принятия областной закон вступит в силу первого января 2021 года одновременно с федеральным законом, который внес поправки в закон об общих принципах организации местного самоуправления.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Политика
08.10.20 18:13
В ЗСО Челябинской области утвердили составы комитетов, выбрали председателей и их замов
Политика
08.10.20 10:51
Владимир Мякуш в пятый раз избран председателем ЗСО Челябинской области
Политика
08.10.20 10:04
Знакомьтесь
Депутаты ЗСО Челябинской области седьмого созыва собрались на первое пленарное заседание
Политика
03.10.20 00:03
Определены кандидаты на руководящие посты в Заксобрании Челябинской области
Сегодня, 15:45
Наталья Котова похвалила Ленинский район за проведенное в этом году благоустройство
Сегодня, 14:51
В Челябинской области откроют три госприюта для содержания безнадзорных животных
Сегодня, 14:12
В Челябинской области объявлена «Неделя безопасности»
Сегодня, 13:50
В Челябинской области разрабатывают механизмы стимулирования к трудоустройству в скорую
Сегодня, 12:47
В Челябинской области за сутки подтверждено 118 новых случаев ковида
Сегодня, 12:29
В Челябинске до конца года сто семей переселенцев из аварийного жилья справят новоселье
Сегодня, 12:01
К концу недели сдадут первые три корпуса новой инфекционной больницы в Челябинске
Сегодня, 11:50
Депутаты Челябинска предложили более строго соблюдать эпидемиологическую дисциплину в школах
Сегодня, 10:52
«Цифровой» Давид в Челябинске облачился в стильный деловой костюм и обзавелся планшетом
Сегодня, 10:30
Вице-губернатор Анатолий Векшин справился с ковидом, глава Магнитогорска готовится выйти на работу
Среда обитания
Сегодня, 11:18
Ответ чиновника: Если не «вплетать» деревья в провода, Челябинск может вообще остаться без растительности
Общество
Сегодня, 12:01
К концу недели сдадут первые три корпуса новой инфекционной больницы в Челябинске
Новости
Сегодня, 19:32
Общество
В Челябинской области оборудовано еще сорок койко-мест для пациентов с ковидом
Сегодня, 18:13
Общество
В Челябинской области во время каникул пришкольные лагеря в очном режиме работать не будут
Сегодня, 17:52
Общество
В Челябинской области увеличат число мировых судей
Сегодня, 17:51
Политика
ЗСО Челябинской области передаст СФ полномочия по согласованию кандидатуры прокурора региона
Сегодня, 17:01
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска и Еткуля
Материалы рубрики
Сегодня, 19:32
Общество
В Челябинской области оборудовано еще сорок койко-мест для пациентов с ковидом
Сегодня, 18:13
Общество
В Челябинской области во время каникул пришкольные лагеря в очном режиме работать не будут
Сегодня, 17:52
Общество
В Челябинской области увеличат число мировых судей
Сегодня, 17:01
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска и Еткуля
Сегодня, 15:47
Общество
В Челябинской области за сутки одна школа ушла на карантин и одна вернулась к очным занятиям
Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
Анатолий Брагин
Александр Журавлев
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика