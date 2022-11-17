17.11.2022
Сергей Васильев: Я младше Челябинска на 200 лет
17.11.2022
Два старинных здания на челябинской Кировке включили в госреестр охраны ОКН
17.11.2022
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за босого мальчика в Южноуральске
17.11.2022
Представитель ММК презентовал в столице новые виды продукции комбината для автопрома
16.11.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ
16.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 ноября (18+)
Два старинных здания на челябинской Кировке включили в госреестр охраны ОКН
Список объектов культурного наследия пополнили бывшие купеческие дома
14.11.2022
В Магнитогорске может увеличится число объектов культурного наследия
20.09.2022
Минарет соборной мечети Миасса включен в госреестр объектов культурного наследия
26.08.2022
Княжеский дом в Катав-Ивановске официально обрел охранную зону
19.08.2022
Плюс пять: в Челябинской области пополнился перечень выявленных объектов культурного наследия
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022