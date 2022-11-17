Два старинных здания на челябинской Кировке включили в госреестр охраны ОКН

Два старинных здания, которые находятся на челябинской Кировке по соседству друг с другом, включены в государственный реестр охраны объектов культурного наследия (ОКН).

В прошлом это были купеческие дома на улице Уфимской, ныне Кирова, – Шарловых (дом №100) и Семеиных (№102).

Как рассказали в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, здания строили в разные периоды, объединяет их то, что оба впоследствии достраивали и перестраивали.

«Вместе с окружающей застройкой конца XIX – начала ХХ века здания формируют цельное визуальное восприятие улицы Кирова», - отметили в госкомитете.

Дом по улице Кирова, 100 купец Семен Терентьевич Шарлов начал строить в 1883 году и закончил в 1888-м. Он занимался извозным промыслом. После того, как в Челябинске появилась железнодорожная станция, потребность в извозе выросла, и тогда у купца Шарлова появилась возможность построить дом, а затем и надстроить второй этаж.

Дом по улице Кирова, 102 строила семья Семеиных, которой этот земельный участок принадлежал с 1795 года. В 1898-м купцу 2-й гильдии Алексею Андреевичу Семеину разрешили пристроить двухэтажный флигель к уже имеющемуся дому. Построили его к 1900 году, наверху было пять комнат, а внизу - магазин и кладовая. А к 1908 году в составе усадьбы уже значился двухэтажный кирпичный дом в 12 комнат с подвальным этажом и флигель в десять комнат с магазином внизу. Двухэтажный дом был отделен от флигеля въездом во двор.

«Оба дома представляют собой историческую, архитектурную и градостроительную ценность как совершенно разные образцы торговых зданий конца XIX – начала ХХ века», - сообщили в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, уточнив, что в госреестр здания включены как объекты культурного наследия регионального значения.

«Наконец-то!», «Всю старину новоделом замазали, и довольные» - вот такими оказались первые комментарии к данной новости в официальной группе госкомитете охраны ОКН региона в ВКонтакте.