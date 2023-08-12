Два старинных здания на Кировке предлагается включить в госреестр памятников истории и культуры

В областной госкомитет охраны объектов культурного наследия (ОКН) поступили акты государственной историко-культурной экспертизы по двум историческим зданиям на челябинской Кировке, которые предлагается включить в государственный реестр как ОКН регионального значения.

Это дом купца Иванова» на Кирова, 94 и дом купца Комольцева на Кирова, 98.

Двухэтажный полукаменный дом на улице Уфимской (ныне улица Кирова) был построен в 1882-1888 годах купцом Иваном Андреевичем Ивановым. В доме размещались портновская мастерская и магазин готового платья Литовского, часовой магазин Макашкина, а также меблированные комнаты «Сибирские».

В начале 2000-х годов была выполнена реконструкция дома. При этом был воссоздан градостроительный статус здания-памятника с помощью капитального ремонта и реставрационных мероприятий: с воссозданием исторической высоты, устройством мансардного и цокольного этажей, с воссозданием исторической главной входной группы с металлическим козырьком; выполнена реставрация сохранившихся фрагментов исторических деревянных архитектурных деталей восточного главного фасада.

Второе полукаменное двухэтажное здание построено в 1897 году, принадлежало челябинскому купцу 2-й гильдии Василию Петровичу Комольцеву. До революции в здании были расположены магазины, которыми владел сын Комольцева - Павел Васильевич: в одном - сельскохозяйственные машины и инвентарь, во втором – посуда, фарфор, хрусталь и самовары. Павел Васильевич являлся членом правления Общества попечения о начальном образовании, и в доме на Уфимской размещались конторские помещения, в которых работали сотрудники этого общества.

В начале 2000-х годов в здании была проведена масштабная реконструкция, но здание сохранило свою градостроительную и культурную ценность, отмечают в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.