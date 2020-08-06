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Движение большегрузов на федеральных трассах в Челябинской области ограничено из-за жары

Общество
Сегодня, 13:03
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На федеральных трассах Челябинской области из-за жары продлены ограничения движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Так, ограничения шестого августа (с полудня до десяти вечера) действуют на трассе А-310 (Челябинск - Троицк) - на участке км 16+270 - км 146+128, а также на участке км 12+960 - км 55+450 трассы Р-254 «Иртыш».

Временное ограничение в связи с дневной температурой окружающего воздуха свыше +32С введено для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям.

Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

 

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