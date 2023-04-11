«Единая Россия» проверила ход капремонта Дома культуры в Лазурном

Капитальный ремонт Дома культуры в поселке Лазурный Красноармейского района (Челябинская область) по народной программе «Единой России» идет полным ходом – в этом убедился партийный десант.

В контрольном рейде по проверке хода ремонтных работ приняли участие секретарь Красноармейского местного отделения партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Красноармейского муниципального района Анатолий Казанцев, депутат Совета депутатов Лазурненского сельского поселения, директор Дома культуры Екатерина Гросс, исполнительный секретарь местного отделения партии Юлия Калашникова, представители подрядчика и активные жители поселка.

Лазурненский Дом культуры был построен в 1956 году, и за всю его 67-летнюю историю капитального ремонта здесь не было. Жители поселка и работники культуры капремонт ждали восемь лет, первая смета была составлена в 2014 году, в 2019-м ее обновили, и вот теперь работы начались.

Ремонт долгожданный, и, кроме того, местные жители очень любят свой ДК за оригинальную архитектуру с арками и лепниной. Всю эту красоту строители обещают сохранить и сделать Дом культуры еще лучше.

Как отметил Анатолий Казанцев, в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» проводится большая работа.

«В Лазурненском ДК идет масштабный ремонт, уже сделана крыша, установлены новые стеклопакеты, завершаются работы по обновлению системы отопления учреждения культуры. Начинаются отделочные косметические работы внутри помещений, меняются пол, освещение. Помимо самих ремонтных работ, будут приобретены новые кресла в зрительный зал, обновится одежда сцены, появится новое звуковое и световое оборудование, и это будет один из современных Домов культуры Красноармейского района», - сказал Анатолий Казанцев.

Он напомнил, что по партийному проекту «Культура малой Родины» в прошлом году был капитально отремонтирован Бродокалмакский Дом культуры.

«Для него мы также приобретаем новые кресла в зрительный зал, звуковое и световое оборудование, и, помимо этого, еще девять Домов культуры Красноармейского района в разной степени получат звуковое и световое оборудование в этом году. Такого масштабного финансирования наш район в области культуры еще не видел», - подчеркнул Анатолий Казанцев.

Группа контроля отметила, что подрядчик опытный - с 2012 года занимается ремонтом Домов культуры, прислушивается к мнению работников культуры и жителей, всегда готов к конструктивному разговору, а проблемы по ходу ремонта решает оперативно.

Заведующая Лазурненским Домом культуры, депутат Совета депутатов сельского поселения Екатерина Гросс рассказала, что активно контролируют ремонтные работы и активисты поселка, и депутат Собрания депутатов Красноармейского района Максим Бахарев, и районный отдел культуры.

«Когда мы выставили информацию в соцсетях о том, что будет капитальный ремонт Дома культуры, тут же посыпались сообщения, даже молодежь стала спрашивать, когда завершится ремонт и можно будет прийти играть в теннис и заниматься самодеятельностью. Мы всеми силами стараемся сохранить то, что у нас есть, - это народные коллективы, киностудия, хор «Лазуренка», ансамбль «Вереница», детский хореографический коллектив «Палитра», юношеский театр «Реноме», детский театр «Аврора», - рассказала Екатерина Гросс. - После завершения капремонта планируем для женщин открыть фитнес-зал, то есть у нас будет абсолютно новый танцевальный класс с зеркалами и современным покрытием. Люди ждут».

По ее словам, также будет приобретен огромный телеэкран, на котором Дом культуры сможет показывать свои социальные ролики и анонсировать собственные мероприятия.

Как отмечают в пресс-службе Челябинского отделения партии «Единая Россия», сдача объекта запланирована на август, но строители уверяют, что все работы в Лазурненском ДК смогут завершить раньше - уже в июле.