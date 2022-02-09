Единственный в стране: ММК вошел в число 11-ти лучших сталелитейных компаний мира

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) стал одной из трех российских компаний, вошедших в Sustainability Yearbook-2022 – рейтинг мировых компаний, добившихся выдающихся результатов в обеспечении устойчивого развития, который составляет авторитетное международное рейтинговое агентство S&P Global.

Независимые эксперты S&P Global оценили работу более семи с половиной тысяч компаний по всему миру на основании отчетности об устойчивом развитии и других документов, опубликованных в период с апреля 2021-го по январь 2022-го года. ММК стал единственным представителем российского сектора черной металлургии в итоговом рейтинге, войдя в число 11-ти лучших сталелитейных компаний мира.

При составлении рейтинга эксперты учитывали работу в сфере экологии, социальной политики и корпоративного управления, обращая особое внимание на качество корпоративной нефинансовой отчетности. Также, как отмечают представители S&P Global, важным фактором при оценке было обеспечение безопасности на производстве – как для штатных сотрудников, так и для подрядчиков.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в своей работе комбинат придерживается принципов устойчивого развития во всех аспектах. Компания последовательно снижает углеродный след и выбросы вредных веществ в атмосферу, помогает развивать регион присутствия и обеспечивать социальное благополучие его жителей, гарантирует открытость и транспарентность корпоративного управления. Кроме того, ММК регулярно публикует максимально полную информацию о своей работе, в том числе в сфере устойчивого развития – в таких документах, как годовые отчеты, а также ESG Data Pack, которые можно легко найти на сайте ММК.

«Оказаться среди лучших мировых металлургических компаний в списке Sustainability Yearbook – большая честь для нас, - отметил директор по стратегии и развитию ПАО «ММК» Сергей Ненашев. – ММК делает многое, чтобы обеспечить экологичность производства, социальную поддержку работников и жителей территории присутствия, прозрачность корпоративного управления. Будем продолжать совершенствовать наши практики во всех этих сферах и, надеюсь, сможем и далее демонстрировать хорошие результаты в рейтингах, в том числе международных».