ЕГЭ по пяти предметам 7 августа сдают более двадцати южноуральских школьников

В Челябинской области завтра, седьмого августа, в дополнительный период проведения ЕГЭ сдавать экзамен по пяти предметам планируют 24 школьника.

Восемь человек - по профильной математике, семь - по обществознанию, четыре - по английскому (письменная часть), три старшеклассника - по физике и два - по химии. Об этом сообщили в региональном минобре.

Седьмого августа будут задействованы два пункта проведения экзаменов на базе образовательных организаций и два - на дому. Для прозрачности и объективности проведения ЕГЭ в каждой аудитории традиционно организуют онлайн-наблюдение.

"Экзамены будут проводиться с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению эпидемиологической безопасности организаторов ЕГЭ и сдающих", – сообщила начальник общего образования минобра региона Елена Тюрина.

По ее словам, экзамены начнутся в десять часов. Продолжительность ЕГЭ по профильной математике, обществознанию, физике составит три часа 55 минут (235 минут). На экзамен по химии отводится 3,5 часа (210 минут). Время выполнения письменной части по английскому языку - 3 часа (180 минут).

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов, по физике - 36 баллов, по химии - 36 баллов, по обществознанию - 42 балла. Экзамен по иностранным языкам оценивается в совокупности (устная и письменная часть), установленный минимальный балл - 22.

Результаты экзаменов участники узнают не позднее 17 августа.

В дополнительном периоде принимают участие зарегистрировавшиеся на ЕГЭ ребята, которые не смогли принять участие в сдаче экзаменов в основной период (в июле) - по уважительным причинам, подтвержденным документально.

В субботу, восьмого августа, в резервный день дополнительного периода ЕГЭ, юные южноуральцы сдадут экзамены по всем учебным предметам.

В региональном минобре напоминают: в период единого государственного экзамена в Челябинской области действует "горячая линия". По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону: (351)263- 25-17.