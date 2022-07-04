Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд

В Магнитогорске (Челябинская область) на станции «Восточная», построенной ООО «Ремпуть» в рамках экологической программы ПАО «ММК», разгружен первый состав с отработанными шлаками.

Проектирование станции и подготовка этапов строительства начались еще несколько лет назад, когда руководство Магнитогорского металлургического комбината приняло решение о строительстве нового полигона для утилизации отходов производства с рекультивацией нарушенных земель.

В связи с этим возникла необходимость в строительстве новой железнодорожной станции «Восточная» и реконструкцией станции «РИС» – данный проект стал первым для ООО «Ремпуть» в качестве генерального подрядчика, отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.

За время реализации проекта, отвечающего всем современным требованиям, силами ООО «Ремпуть» было изготовлено и смонтировано 272 опоры контактной сети, 23 мачты освещения железнодорожных путей, смонтировано свыше 12 километров контактной сети и железнодорожных путей включающих в себя как станционные пути и перегоны, так и два кантовочных тупика, смонтирована система пневматической очистки стрелочных переводов, установлено 36 светофоров, включены в централизацию 27 стрелочных переводов, а также в полном объеме выполнены работы по установке и монтажу блочно-релейной аппаратуры поста ЭЦ. Кроме этого, новая станция оборудована современной системой громкоговорящей парковой связи.

Профессионализм и опыт специалистов ООО «Ремпуть», реализующих в ПАО «ММК» весь комплекс работ, связанных с ремонтом, строительством и техническим обслуживанием железнодорожного хозяйства, помог выполнить поставленную задачу в строгом соответствии с планом строительства и с гарантированным качеством, отмечают на ММК.