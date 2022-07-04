04.07.2022
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы
04.07.2022
В Челябинске напряженная наркоситуация
04.07.2022
МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком
04.07.2022
Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд
04.07.2022
В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус
04.07.2022
В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов
Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд
04.07.2022
МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком
22.06.2022
У металлургов Магнитки – «Железная память»
21.06.2022
ММК представляет свою продукцию на столичной выставке металлоконструкций
21.06.2022
ММК принимает участие в международной выставке в Бишкеке
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022