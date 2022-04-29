Экономический эффект работы челябинского бизнес-омбудсмена в 2021 году превысил 2 млрд рублей

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области Александра Гончарова в течение прошлого года поступило 603 обращения от предпринимателей, а количество обратившихся составило 1898 человек.

Традиционно, основная масса обращений поступает из таких крупных городов, как Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. Тематика обращений затрагивала широкий спектр проблем. Большинство из них составляют жалобы на административные барьеры, в частности, на необоснованные действия, незаконные решения администраций муниципальных образований в сфере земельных и имущественных отношений. Второй по актуальности проблемой остается размещение нестационарных торговых объектов. На третьем и четвертом месте находятся вопросы незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, уголовного преследования и вопросы в сфере налогообложения.

Учитывая географическое положение автомобильных дорог региона, связывающих центральную часть страны с Уралом (является частью европейской и азиатской сети маршрутов) более 20% обращений поступивших в работу, связаны с тематикой проблем автотранспортной сферы – некорректной работой автоматических комплексов весогабаритного контроля.

Как сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области, по-прежнему поступают обращения по вопросу исполнения муниципальной властью обязательств по муниципальным контрактам, вопросам законности и обоснованности проведения проверочных мероприятий контрольно-надзорными органами, а также проблеме арендных отношений, однако количество таких жалоб минимально.

На фоне пандемии коронавируса и введения ограничительных мер поступали обращения, в том числе коллективные, по вопросам, связанным с их отменой или послаблением введенных мер.

Показателем успешности работы Уполномоченного является тот факт, что по 70% обращений, нарушения по которым подтвердились, заявители восстановлены в правах (в том числе, благодаря представленной правовой позиции Уполномоченного при рассмотрении дел в судебном порядке).

Сумма средств, полученных предпринимателями (или не взысканных с них) в результате восстановления нарушенных прав этих предпринимателей при содействии Уполномоченного в 2021 г. составила 2 026 млн. рублей.