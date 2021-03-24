Экс-депутат Челябинска Ольховский предположил, что городской мэрии «даже на Путина плевать»

Экс-депутат Челябинска Николай Ольховский – человек с ограниченными возможностями здоровья (передвигается в инвалидном кресле) – сегодня, 24-го марта, предположил в своем очередном посте в сообществе «Челябинский инвалид» в ВКонтакте, что мэрии города «даже на Путина плевать».

«Администрация Челябинска говорит: «Пишите нам, звоните нам - мы устраним недостатки». А смысл? Мэрия даже перед Путиным выслужиться не может. Какой шанс, что они что-то станут делать по звонку? Вот я на прошлой неделе записал видеообращение к президенту. Что изменилось? Можете посмотреть сами на видео ниже. Мэрия решила проблему на треть и наплевала на остальное», - заявляет Николай Ольховский.

Экс-депутат считает, что в общении с городскими властями не помогает ничего: «на обращения граждан администрация Челябинска либо вообще не реагирует (только отписки шлёт), либо решает треть проблемы и плюет на остальное».

«Прокуратура молчит. ФСБ молчит. Депутаты гордумы молчат. Единственный способ чего-то добиться - это публичные акции: видеообращения к Путину, пикеты, митинги, флеш-мобы. Я, младший научный сотрудник национального исследовательского университета, вынужден организовывать публичные выступления и рассылать пресс-релизы по СМИ, чтобы просто иметь возможность добраться до ближайшей остановки и сесть в автобус. Это сюр какой-то!» - удивляется Ольховский.

Обращаясь к Владимиру Путину со страницы сообщества «Челябинский инвалид», экс-депутат подчеркивает, что очень бы хотел просто заниматься своей научной работой.

«Но банально не могу ездить по городу. Вы говорите о нацпроектах, величии России, для вас в Москве собирают целые стадионы. А я живу в грязи, сугробах и тупо не могу с дороги на тротуар подняться из-за снежного вала, заботливо сгребенного дорожниками с проезжей части на пешеходный переход», - возмущается челябинец, критикуя работу команды нынешнего мэра южноуральской столицы Натальи Котовой и самой градоначальницы.