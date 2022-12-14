14.12.2022
Экс-полицейский Котоманов раскаялся в отправке ядовитых писем руководству Евросоюза и НАТО
14.12.2022
«Поезд знаний» на станциях Мисяш и Чебаркуль посетили 156 школьников
14.12.2022
Молоко в Челябинской области за год подорожало на 11 рублей
14.12.2022
В Челябинской области уничтожили зараженные опасным вирусом семена томатов
14.12.2022
В доме культуры поселка Федоровка завершается ремонт
14.12.2022
Абонентам МегаФона пообещали идеальную совместимость с операторами контактного центра
Экс-полицейский Котоманов раскаялся в отправке ядовитых писем руководству Евросоюза и НАТО
Бывший страж порядка из Краснодарского края отбывает наказание в Челябинской области
02.11.2022
Янус Путконен: Зерновую сделку не выполнил Запад
08.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
30.08.2022
Сергей Миронов: Зеленский – главный террорист, он подлежит ликвидации
23.08.2022
Михаил Бондаренко: Дарья Дугина была отзывчивым человеком с открытым взглядом
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022