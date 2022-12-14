Экс-полицейский Котоманов раскаялся в отправке ядовитых писем руководству Евросоюза и НАТО

Бывший сотрудник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Максим Котоманов, отбывающий наказание в Челябинской области за рассылку ядовитых писем, выразил раскаяние в содеянном.

Видео, где осужденный за терроризм, контрабанду и незаконный оборот ядовитых веществ экс-полицейский говорит о том, как глубоко он сожалеет о своем поступке, сняли в ГУФСИН России по Челябинской области.

В ведомстве напомнили, что Максим Котоманов в 2019 году был задержан сотрудниками ФСБ. В ходе следствия было установлено, что у себя дома он писал письма на поддельных бланках депутата Госдумы РФ с приглашением на праздничные мероприятия «Подари частицу земли Крыма». Вместо частиц крымской почвы в своих посланиях Котоманов рассылал опасное для здоровья человека токсичное соединение ртути, вызывающее раздражение кожи и слизистых оболочек, а также поражение внутренних органов. Корреспонденция с ядовитым содержимым предназначалась послам иностранных государств, руководителям Евросоюза и НАТО. До задержания экс-полицейский успел разослать по почте около двухсот «писем несчастья», которые пришли в дипломатические представительства Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Польши, США, Чехии, Румынии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Франции и других стран.

По словам Максима Котоманова, на преступление он пошел ради обогащения. Жажда наживы дорого ему обошлась – в 2021 году суд приговорил бывшего сотрудника правоохранительных органов к 17 годам лишения свободы, которые он проведет вдали от родных, близких, друзей (три года - в тюрьме).