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17.05.2022

Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске

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казенный винный склад
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17.05.2022 13:59
Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске

Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске, расположенного по адресу: улица III Интернационала, 90 и являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Отметим, в состав ОКН «Казенный винный склад» входят двухэтажный главный корпус и пристроенное к нему двухэтажное сооружение бывшей котельной; одно- двухэтажное сооружение бывших складов; двухэтажное сооружение бывшего спиртохранища, состоящее из двух разновысотных объемов; кирпичная дымовая труба; мемориальная доска, посвященная большевику Евдокиму Васенко.

Государственная историко-культурная экспертиза разработанного в прошлом году проекта, автором которого является индивидуальный предприниматель Александр Займогов, проводилась экспертной комиссией в ноябре 2021-го (председатель комиссии – первый заместитель директора музея-усадьбы «Кусково» (Москва), архитектор-реставратор Шарпудин Хаутиев).

Эксперты констатировали, что проведенный автором проекта анализ историко-градостроительного, историко-культурного и визуального восприятия исследованного объекта культурного наследия, сохранности историко-градостроительной среды (по результатам исследований прилегающей территории казенного винного склада было выявлено, что историческая среда здесь преимущественно сохранилась) и общей градостроительной и правовой ситуации на территории, исторически, визуально и планировочно связанной с объектом, обеспечил обоснование проектных решений по установлению зон охраны ОКН «Казенный винный склад».

Экспертная комиссия согласилась с выводами Александра Займогова и подтвердила обоснованность предлагаемых проектом состава зон охраны объекта культурного наследия, границ и режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам.

Как уточняют в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, для челябинского казенного винного склада проектом определены охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности с двумя подзонами ЗРЗ-1 и ЗРЗ-2.

При этом отмечается, что наиболее благоприятные точки восприятия казенного винного склада, позволяющие целостно воспринимать объект культурного наследия, расположены вдоль улиц Могильникова и Карла Маркса.

В настоящее время акт экспертизы поступил в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области, который напоминает, что винным складом в Российской империи называли комплекс помещений для хранения, переработки, розлива спирта и водки, известной в тот период как «хлебное вино».

В начале 1890-х годов по инициативе Александра III и министра финансов Сергея Витте российское правительство приступило к осуществлению питейной реформы, которая предлагала введение государственной монополии на производство водки и спирта. В конце 19-го века в России ввели казенную винную монополию, после чего продажа спиртных напитков полностью перешла под контроль государства.

«С 1895-го по 1909-й год по всей стране было построено около четырехсот винных складов. Челябинский казенный винный склад возвели по типовому проекту, многократно использованному для сооружений зданий аналогичного назначения (казенный винный склад первого разряда – от ста до двухсот тысяч ведер) в городах Соликамске, Златоусте, Ирбите, Тобольске, Верхнеуральске, Челябинске, в Верхотурье, Канске и Минусинске производительностью 150 тысяч ведер вина», - отмечает госкомитет охраны ОКН региона в своем сообществе в ВКонтакте. Таким образом, строительство в Челябинске казенного винного склада напрямую связано с реформами конца 19-го века.

Как предположили члены экспертной комиссии, авторами проектов складов-заводов в части вышеназванных городов, с большой долей вероятности, являлись члены техническо-строительной инспекции: гражданские инженеры Владимир Пясецкий, Георгий Курдюмов, Георгий Рабцевич и Валериан Гусев.

Также в региональном госкомитете охраны ОКН сообщили, что обсуждения по данному объекту будут проходить вплоть до второго июня текущего года.

СПРАВКА

В 1917-м году казенный винный склад Челябинска был экспроприирован и превращен сначала в военные казармы, затем в госпиталь, а после этого в городской фармакологический завод.

Только в июле 1925-го года Челябинский спиртоводочный завод возобновил работу. В 30-х годах он назывался водочным заводом «Главспирта», затем - в 1936-м – «Челябинским спиртотрестом».

В годы Великой Отечественной войны нарком промышленности отдал приказ об организации на Челябинском ликероводочном заводе витаминного производства. В 50-е годы на предприятии прошла реконструкция и было начато производство безалкогольных напитков.

К 1982-му году предприятие из многопрофильного превратилось в специализированное по выпуску ликероводочной продукции. Была намечена вторая реконструкция, но она не состоялась по причине организованной государством антиалкогольной кампании.

В конце 1980-х годов заводу пришлось снова осваивать производство безалкогольных сиропов, горчицы и даже технологии обжарки кофейных зерен.

В 2001-м году ликероводочный завод перешел из структуры минсельхоза в «Росспиртпром». В 2004-м в связи с банкротством предприятия производство было остановлено и возобновилось лишь в конце 2006-го года – тогда это уже был ликероводочный завод «Казак Уральский».

В настоящее время производство окончательно ликвидировано, а помещения бывшего завода используются под склады, магазины и офисы, общественные организации (историческая справка об объекте культурного наследия регионального значения «Казенный винный дом», взята из акта госэкспертизы).

 

Автор: Евгения Александрова
госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области
казенный винный склад
Челябинск
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В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»

16.05.2022 11:16

Котова: К восьми утра не должно быть мусора на улицах

16.05.2022 11:12

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022 10:56

Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом

16.05.2022 10:55

Челябинцев оставят без горячей воды

16.05.2022 10:54

Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей

16.05.2022 10:52

В Златоусте легковушка улетела в реку Ай

16.05.2022 10:37

Главные снимки Владимира Белковского

16.05.2022 10:37

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022 10:05

В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения

16.05.2022 09:55

«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»

16.05.2022 09:39

Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка

15.05.2022 17:04

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая

15.05.2022 16:53

В понедельник в Челябинской области - порывистый ветер и дожди с грозами

15.05.2022 15:16

Порядка 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Челябинску

15.05.2022 14:49

В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии

15.05.2022 14:23

Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия

15.05.2022 13:26

Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав

15.05.2022 12:47

Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

15.05.2022 11:39

В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

15.05.2022 11:12

В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»

15.05.2022 10:54

Для жителей закрытого южноуральского города продлили срок действия пропусков

15.05.2022 10:46

В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды

15.05.2022 10:00

Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии

14.05.2022 18:58

Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты

14.05.2022 18:56

Возле ЮУрГУ мотоциклист сбил велосипедистку

14.05.2022 18:55

В Челябинске в результате столкновения двух иномарок пострадала женщина

14.05.2022 18:53

В Челябинске продолжаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны

14.05.2022 18:19

Силовики задержали жительницу Миасса, которая расписала тротуары надписями, дискредитирующими ВС РФ

14.05.2022 18:09

Рыбак, пропавший на озере Айдыкуль, найден мертвым

14.05.2022 18:08

Полицейские провели рейд по теплицам Аргаяшского района

14.05.2022 11:52

Администрация Златоуста выкупает ДК «Металлург», выставленный на продажу

14.05.2022 11:48

По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома

14.05.2022 11:45

В Копейске будут судить организаторов подпольного алкогольного цеха, чью деятельность пресекли сотрудники ФБС и полиции

14.05.2022 11:30

За сутки заболели ковидом 135 южноуральцев, пять человек скончались

13.05.2022 21:58

Аэрофлот проводит свою проверку по факту гибели собаки при перевозке самолетом

13.05.2022 20:38

В Челябинской области на трассе А-310 на месяц ограничат движение

13.05.2022 20:23

Прокуратура проверит обстоятельства гибели пса на борту лайнера, летевшего из Челябинска в Москву

13.05.2022 19:31

ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок вырос вдвое

13.05.2022 18:44

Южноуральцев приглашают на семейный «Пикник на Алом»

13.05.2022 18:27

Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков

13.05.2022 18:12

В воскресенье в Челябинске состоится крестный ход, в центре перекроют движение

13.05.2022 18:05

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

13.05.2022 18:03

Мир не без добрых людей: в Копейске спасли одинокого дедушку

13.05.2022 17:53

Домашние животные разлетелись из Челябинской области по всему миру

13.05.2022 17:51

Анонсы событий и мероприятий на выходные