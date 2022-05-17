Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске, расположенного по адресу: улица III Интернационала, 90 и являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Отметим, в состав ОКН «Казенный винный склад» входят двухэтажный главный корпус и пристроенное к нему двухэтажное сооружение бывшей котельной; одно- двухэтажное сооружение бывших складов; двухэтажное сооружение бывшего спиртохранища, состоящее из двух разновысотных объемов; кирпичная дымовая труба; мемориальная доска, посвященная большевику Евдокиму Васенко.

Государственная историко-культурная экспертиза разработанного в прошлом году проекта, автором которого является индивидуальный предприниматель Александр Займогов, проводилась экспертной комиссией в ноябре 2021-го (председатель комиссии – первый заместитель директора музея-усадьбы «Кусково» (Москва), архитектор-реставратор Шарпудин Хаутиев).

Эксперты констатировали, что проведенный автором проекта анализ историко-градостроительного, историко-культурного и визуального восприятия исследованного объекта культурного наследия, сохранности историко-градостроительной среды (по результатам исследований прилегающей территории казенного винного склада было выявлено, что историческая среда здесь преимущественно сохранилась) и общей градостроительной и правовой ситуации на территории, исторически, визуально и планировочно связанной с объектом, обеспечил обоснование проектных решений по установлению зон охраны ОКН «Казенный винный склад».

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Экспертная комиссия согласилась с выводами Александра Займогова и подтвердила обоснованность предлагаемых проектом состава зон охраны объекта культурного наследия, границ и режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам.

Как уточняют в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, для челябинского казенного винного склада проектом определены охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности с двумя подзонами ЗРЗ-1 и ЗРЗ-2.

При этом отмечается, что наиболее благоприятные точки восприятия казенного винного склада, позволяющие целостно воспринимать объект культурного наследия, расположены вдоль улиц Могильникова и Карла Маркса.

В настоящее время акт экспертизы поступил в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области, который напоминает, что винным складом в Российской империи называли комплекс помещений для хранения, переработки, розлива спирта и водки, известной в тот период как «хлебное вино».

В начале 1890-х годов по инициативе Александра III и министра финансов Сергея Витте российское правительство приступило к осуществлению питейной реформы, которая предлагала введение государственной монополии на производство водки и спирта. В конце 19-го века в России ввели казенную винную монополию, после чего продажа спиртных напитков полностью перешла под контроль государства.

«С 1895-го по 1909-й год по всей стране было построено около четырехсот винных складов. Челябинский казенный винный склад возвели по типовому проекту, многократно использованному для сооружений зданий аналогичного назначения (казенный винный склад первого разряда – от ста до двухсот тысяч ведер) в городах Соликамске, Златоусте, Ирбите, Тобольске, Верхнеуральске, Челябинске, в Верхотурье, Канске и Минусинске производительностью 150 тысяч ведер вина», - отмечает госкомитет охраны ОКН региона в своем сообществе в ВКонтакте. Таким образом, строительство в Челябинске казенного винного склада напрямую связано с реформами конца 19-го века.

Как предположили члены экспертной комиссии, авторами проектов складов-заводов в части вышеназванных городов, с большой долей вероятности, являлись члены техническо-строительной инспекции: гражданские инженеры Владимир Пясецкий, Георгий Курдюмов, Георгий Рабцевич и Валериан Гусев.

Также в региональном госкомитете охраны ОКН сообщили, что обсуждения по данному объекту будут проходить вплоть до второго июня текущего года.

СПРАВКА

В 1917-м году казенный винный склад Челябинска был экспроприирован и превращен сначала в военные казармы, затем в госпиталь, а после этого в городской фармакологический завод.

Только в июле 1925-го года Челябинский спиртоводочный завод возобновил работу. В 30-х годах он назывался водочным заводом «Главспирта», затем - в 1936-м – «Челябинским спиртотрестом».

В годы Великой Отечественной войны нарком промышленности отдал приказ об организации на Челябинском ликероводочном заводе витаминного производства. В 50-е годы на предприятии прошла реконструкция и было начато производство безалкогольных напитков.

К 1982-му году предприятие из многопрофильного превратилось в специализированное по выпуску ликероводочной продукции. Была намечена вторая реконструкция, но она не состоялась по причине организованной государством антиалкогольной кампании.

В конце 1980-х годов заводу пришлось снова осваивать производство безалкогольных сиропов, горчицы и даже технологии обжарки кофейных зерен.

В 2001-м году ликероводочный завод перешел из структуры минсельхоза в «Росспиртпром». В 2004-м в связи с банкротством предприятия производство было остановлено и возобновилось лишь в конце 2006-го года – тогда это уже был ликероводочный завод «Казак Уральский».

В настоящее время производство окончательно ликвидировано, а помещения бывшего завода используются под склады, магазины и офисы, общественные организации (историческая справка об объекте культурного наследия регионального значения «Казенный винный дом», взята из акта госэкспертизы).