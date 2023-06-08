Эксперты рекомендовали включить челябинскую плотину «Коммунар» в госреестр памятников РФ

Эксперты рекомендовали включить челябинскую плотину «Коммунар», являющуюся выявленным объектом культурного наследия (ОКН), в государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

В настоящее время гидроузел, расположенный между Университетской набережной и улицами 2-й и 3-й участок Мелькомбината, находится в нерабочем состоянии и фактически является бесхозным, используется в качестве пешеходного моста.

Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного ОКН, проведенной в целях обоснования целесообразности включения плотины «Коммунар» в единый государственный реестр объектов культурного наследия страны, поступил в госкомитет охраны ОКН Челябинской области, где отметили:

«Плотина «Коммунар» представляет несомненный интерес как инженерное и гидротехническое сооружение, включена в перечень выявленных объектов культурного наследия и рекомендована к включению в госреестр как ОКН местного значения».

Экспертизу проводило ООО Научно-производственный центр «Сибирская Скифия» - с 11 июня 2019 года по 30 мая 2023-го.

Как рассказали в госкомитете охраны ОКН региона, капитальную плотину на челябинском Миассе построили к 1929 году. Цель состояла в повышении уровня реки и увеличении полезного объема воды, благодаря чему появлялась возможность усилить мощность гидротурбин мельницы почти в два раза. Мельница была основана давно, источники из архивов утверждают, что «еще в 1764 году - казаком Поповым». С того времени мельница неоднократно переходила от одного собственника к другому и претерпела множество реконструкций.

«В 1890-е годы в этом районе, на землях Шершневского поселка, основал крупчатую мельницу троицкий купец первой гильдии Василий Ильич Кузнецов, построив пятиэтажное здание мельницы, которое просуществовало до 1981 года. Оборудование приводилось в действие шестью водяными турбинами, а для их работы на реке была устроена деревянная плотина, которая на время ежегодных ледоходов и весенних разливов убиралась для предотвращения размыва», - рассказали в госкомитете.

В начале 20 века мельницу переоборудовали в пароводяную: ее механизмы приводились в движение как гидротурбинами, так и паровой машиной.

С 1919-го по 1924 год мельницу передавали разным мельничным хозяйствам. В 1926 году Уральской областной конторой акционерного общества «Хлебопродукт» был разработан широкий план организационно-технических мероприятий по коренной реконструкции мукомольной промышленности Урала.

«В марте 1928 года стали заготавливать строительные материалы, но при нехватке специалистов, сильного притока воды, а потом «мороза и северного ветра», плотину достроили только к осени 1929 года. Для внешней облицовки контрфорсов использовался гранит, добытый в каменоломнях Шершневского бора (ныне центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина). В марте 1938 года плотина при мельзаводе была передана в эксплуатацию ЧГРЭС. В 1949-м проводились масштабные работы по сооружению пруда, для чего в плотине установили шлюзы», - сообщили в госкомитете охраны ОКН региона.

Поскольку плотина «Коммунар» представляет несомненный интерес как инженерное и гидротехническое сооружение, в октябре 2017 года участники инициативной краеведческой группы «АрхиСтраж» (ее возглавляет Юрий Латышев) подали заявление о внесении данного объекта в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

В 2018 году, 22 марта, приказом №51 госкомитета охраны ОКН Челябинской области плотина пруда «Коммунар» включена в перечень выявленных объектов культурного наследия.

В настоящее время гидротехническое сооружение находится в нерабочем состоянии и фактически является бесхозным, используется в качестве пешеходного моста.

Как сообщается в материалах экспертизы, плотина состоит из двух частей: капитальных железобетонных опор с металлическим пролетным строением моста и складной металлической конструкцией затворов.

Гидротехническое сооружение представляет собой трехпролетный линейный объект, возведенный в месте сужения реки Миасс. Опорные участки, насыпи подходов и два контрфорса (как уже было сказано выше) облицованы гранитными блоками, добывали которые в каменоломнях Шершневского бора. Конус насыпи укреплен – забетонирован.

Пролетное строение моста выполнено из металлопрокатных конструкций с заклепочным соединением деталей и креплением отдельных элементов высокопрочными болтами. Предположительно, первоначально мостовое покрытие было выполнено по деревянным балкам, фрагменты которых сохранились. В качестве конструктивного элемента использовались рельсы Катавских заводов князя Белосельского 1894 года выпуска.