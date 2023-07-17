17.07.2023
Челябинска завоевала «серебро» всероссийских стартов по боксу
17.07.2023
«Слона» и «Сковородку» Магнитогорска включат в перечень выявленных объектов культурного наследия
17.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 июля (18+)
16.07.2023
В ДТП в Сосновском районе пострадали водители двух иномарок
15.07.2023
В Челябинске впервые состоится событие в digital-индустрии от ассоциации IT-компаний области
14.07.2023
«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов
«Слона» и «Сковородку» Магнитогорска включат в перечень выявленных объектов культурного наследия
01.07.2023
Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса
29.06.2023
Бывшую усадьбу Демидовых в Кыштыме избавили от неисторического пристроя
17.06.2023
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
08.06.2023
Эксперты рекомендовали включить челябинскую плотину «Коммунар» в госреестр памятников РФ
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023