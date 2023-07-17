«Слона» и «Сковородку» Магнитогорска включат в перечень выявленных объектов культурного наследия

Три выявленных объекта культурного наследия Магнитогорска (Челябинская область), представляющих историческую и художественную ценность, включат в перечень выявленных ОКН региона.

Такое решение принято на заседании научно-методического совета при госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Первый объект - «Сковородка. Архитектурный ансамбль круглой площади», расположенный по адресу: улица Октябрьская, дома №12, №13, №14 (часть здания), №15 и №17.

«Объект представляет историко-культурную ценность с точки зрения истории, градостроительства и архитектуры. Сформировался в 1956-1959 годы. Комплекс зданий представляет собой цельный, богатый архитектурными элементами и символами ансамбль сталинского неоклассицизма Магнитогорска, выстроен согласно изначальному плану застройки правобережья города вопреки постановлению об устранении архитектуры, вплоть до мелочей в виде оград», - рассказали в госкомитете охраны ОКН региона.

Второй выявленный объект культурного наследия (ВОКН) - «Слон. Жилой разноэтажный дом», расположенный по адресу: улица Чапаева, №18/проспект Металлургов, №5. Также относится к периоду сталинского неоклассицизма, построен в 1951-1952 годы.

Третий объект - «Дом с восьмигранной башней» на улице Ленина, 15.

Здание является частью закрытой контурной застройки квартала №13 и выстроено в стилистике неоклассицизма с выдающимся элементом – восьмигранной башней с короной из восьмигранных обелисков: пирамид на балюстраде и символикой СССР на фронтальной угловой части (годы постройки - 1944-1953).

Информацию еще по одному объекту Магнитогорска - «Памятник Кирову (Кострикову) Сергею Мироновичу» - решено отправить эксперту для его включения в состав ансамбля в дорабатываемой государственной историко-культурной экспертизе по ВОКН «Достопримечательное место «Квартал № 1 соцгорода».